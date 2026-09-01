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01 sep 2026 Actualizado 21:21

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Así funciona la plataforma ‘Adopta una Familia’ para ayudar a damnificados del terremoto

Óscar Andrés Zapata, vocero de ‘Adopta Una Familia’, conversó con Dos Puntos sobre las labores que se adelantan para ayudar a las familias que lo perdieron todo en el terremoto del 10 de agosto.

Así funciona la plataforma ‘Adopta una Familia’ para ayudar a damnificados del terremoto

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Lina María Vega

Lina María Vega

Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...

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