La FCV cuenta con el único avión ambulancia propio de un hospital de alta complejidad en Colombia

Cuando un paciente crítico necesita llegar con urgencia a un centro de alta complejidad, el traslado también hace parte del tratamiento. Bajo esa premisa, la Fundación Cardiovascular de Colombia - FCV, a través del Hospital Internacional de Colombia - HIC, cuenta desde hace más de 14 años con una capacidad que permite llevar parte de la infraestructura y el personal especializado del hospital hasta donde está el paciente: una UCI aérea.

El HIC es actualmente el único hospital de alta complejidad de Colombia que cuenta con un avión ambulancia propio. Se trata de una aeronave tipo jet equipada para realizar traslados de alta complejidad, con la capacidad de reducir los tiempos de desplazamiento y mantener la atención médica durante todo el recorrido.

En cerca de 3.000 misiones, el Transporte Aéreo Medicalizado (TAM) de la FCV ha trasladado pacientes, órganos y equipos médicos especializados, tanto dentro como fuera del país.

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La diferencia, según explicó Alejandro Luna, gerente del Transporte Aéreo Medicalizado de la FCV, está en que el objetivo no es simplemente transportar a una persona, sino llevar la atención especializada hasta ella. “Nuestro propósito siempre ha sido llevar el hospital al paciente y no esperar a que el paciente llegue al hospital”.

La aeronave cuenta con tecnología biomédica y es operada por equipos multidisciplinarios preparados para atender pacientes adultos, pediátricos y neonatales con enfermedades cardiovasculares, neurológicas, respiratorias, traumas y otras condiciones que requieren atención de alta complejidad.

Uno de los servicios que puede prestarse durante estas misiones es el traslado de pacientes que requieren ECMO, una terapia de soporte vital utilizada en casos críticos.

También transporta órganos para trasplantes

El avión ambulancia también participa en el transporte de órganos y en el desplazamiento de equipos médicos encargados de realizar los procedimientos de extracción.

La institución resalta que la rapidez es fundamental en estos casos, debido a los tiempos de isquemia que tienen los órganos después de ser extraídos y antes de recibir nuevamente irrigación sanguínea. Una operación aérea permite reducir los tiempos de desplazamiento y facilitar la coordinación de los equipos que intervienen en los trasplantes.

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Durante 2025, el Transporte Aéreo Medicalizado realizó más de 140 traslados nacionales e internacionales. Cerca de la mitad correspondieron a pacientes provenientes de otros países, principalmente de Aruba, Ecuador, Perú y territorios del Caribe.

En Colombia, la operación también llega a regiones como Norte de Santander, la Costa Caribe y los Llanos Orientales, además de las principales ciudades.

Así, el avión ambulancia se ha convertido en una extensión del HIC por todo el mundo. Una unidad que permite que la atención de alta complejidad no dependa únicamente de que el paciente pueda llegar al hospital, sino de la posibilidad de que el hospital llegue hasta él cuando el tiempo es determinante.

Este es el avión ambulancia de la Fundación Cardiovascular de Colombia, imágenes oficiales de la entidad:

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