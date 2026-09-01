Empresario minero a quien iba dirigido el atentado en Bogotá habría recibido amenazas de guerrillas

Microtráfico y sicariato en Bogotá . Foto: Fiscalía General de a Nación( Thot )

Bogotá D.C

El pasado 11 de febrero, Gustavo Aponte, un empresario arrocero, fue asesinado junto con su escolta cuando salía de un reconocido gimnasio en la calle 81 en el norte de Bogotá. De acuerdo con los últimos avances de la investigación en Fiscalía, estos dos asesinatos habrían sido una equivocación ya que los delincuente iban por otro empresario del sector minero identificado como Olimpo Antonio Oliver Peñaranda.

La agencia Crop, que representa a l empresario Olimpo Oliver, envió un comunicado de prensa en el que dio a conocer algunos detalles del trabajo en el sector minero y la seguridad de él.

Olimpo Oliver como ya se conocía, tiene más de 12 años de experiencia en operaciones dentro del sector minero energético en Colombia con inversiones en gas, cobre y oro.

En 2018, según el comunicado, se desarrolló un proyecto en el sur de Bolívar “en el que se inició la formalización de muchos mineros ilegales o artesanales a través del titular minero”. Después de este proceso, muchas empresas nuevas mineras se vieron beneficiadas con trabajadores que hacen minería responsable y legal.

La formalización beneficia a las miles de familias mineras pero afecta a los criminales que están detrás de la minería ilegal y que se beneficiaron por años de este negocio. Al parecer esos criminales serían los que quieren atentar contra la vida del empresario Oliver.

Ante amenazas, el empresario acudió a las autoridades en 2020. Pero, las amenazas crecieron hasta el punto de que las recibía por parte de grupos guerrilleros de las FARC y del ELN.

Caracol Radio trató de comunicarse con el empresario Olimpo Oliver, a través de la agencia, sin embargo este se negó por las amenazas contra su vida.