Bomberos Bogotá posesiona a 30 mujeres tras histórico proceso de selección de siete etapas

Colombia

El Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá posesionó este martes a las 30 mujeres seleccionadas para el segundo Curso de Mujeres Bomberas de la institución, un hecho que marca un nuevo capítulo después de 51 años de la primera convocatoria exclusiva para mujeres.

En total, 248 mujeres fueron habilitadas tras la validación de documentos y avanzaron por un proceso de selección de siete etapas, que incluyó pruebas de conocimientos, fobias, capacidades específicas y físicas, entrevista, exámenes de ingreso y, finalmente, la posesión.

Las seleccionadas comenzarán ahora una etapa de formación enfocada en fortalecer sus capacidades técnicas, físicas y operativas, además de valores como la disciplina, el trabajo en equipo, el liderazgo y la vocación de servicio.

“Hoy es un día muy especial para Bomberos Bogotá, porque hace 51 años no vivíamos un momento así. La llegada de este grupo de mujeres es un enorme motivo de orgullo y satisfacción para nuestra institución. Ellas iniciarán un proceso de formación exclusivamente diseñado para convertirlas en bomberas, luego de surtirse todas las etapas de un proceso de selección cuidadoso, que revisó todos los aspectos con los que debe cumplir una uniformada”, afirmó la directora de Bomberos Bogotá, Paula Ximena Henao Escobar.

La incorporación de este grupo hace parte de las acciones impulsadas por la entidad para promover una mayor participación de las mujeres en el servicio bomberil, entre ellas el fortalecimiento del Comité de Mujer y Género y programas de formación especializados para bomberas.

Con estas nuevas integrantes, Bomberos Bogotá busca fortalecer su capacidad operativa y avanzar hacia una institución con equipos más diversos y preparados para atender las emergencias de la capital.