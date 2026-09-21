Agua presentará cambio de color en norte de Bogotá y municipios de La Sabana

A partir de este 22 de septiembre y hasta el 2 de octubre, el agua en Bogotá y algunos municipios de La Sabana podría tener un cambio en su coloración. Así lo advirtió la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, EAAB, esto, por el cambio de dos válvulas de la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) Tibitoc.

Este cambio se puede presentar en Cajicá, Chía, la zona norte de Bogotá, desde la calle 119 al límite norte de la ciudad y entre los Cerros Orientales y el río Bogotá; y en la zona occidental, desde la calle 127 a la autopista sur, entre carreras 68 y el río Bogotá.

Aunque las obras de instalación de las válvulas se desarrollarán durante el mes de octubre, los técnicos de la EAAB indican que el mayor pico de color se puede presentar entre el 22 de septiembre y el 2 de octubre; así mismo aseguraron que el cambio de coloración no compromete la potabilidad del agua.

Recomendaciones entregadas por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado

• Si se presenta coloración del agua en su vivienda, informe en la Acualínea 116 o en las redes sociales del Acueducto de Bogotá.

•Si el agua sale con coloración, abra la llave y déjela salir hasta que se torne incolora.

• Antes de iniciar el lavado de ropa blanca, verifique la transparencia del agua para evitar manchas.