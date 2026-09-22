Cortes de agua en Bogotá y Gachancipá este martes 22 de septiembre: horarios y barrios afectados

Cortes de agua en Bogotá y Gachancipá este martes 22 de septiembre | Acueducto de Bogotá

La capital del país tendrá suspensión del servicio de agua este martes 22 de septiembre. La Alcaldía de Bogotá informó que cuatro localidades y algunos barrios de un municipio vecino se verán afectadas en diferentes horarios.

El motivo de la interrupción del servicio es debido a trabajos que buscan minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministros de agua.

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Localidades de Bogotá que tendrán cortes de luz el martes 22 de septiembre

Localidad de Puente Aranda

Desde las 7:00 a. m. y durante 24 horas. De la carrera 30 a la carrera 36, entre la calle 19 y Avenida Américas en los barrios Parque Américas y Cundinamarca por labores de empates redes acueducto.

Desde las 8:00 a. m. durante 24 horas. De la carrera 36 a la Avenida carrera 50, entre la Avenida calle 13 y Avenida calle 20 (Américas) en el barrio Los Ejidos por trabajos de empates redes acueducto.

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Desde las 9:00 a. m. durante 24 horas. De la Avenida calle 57R Sur a la calle 40 Sur, entre la Avenida carrera 72 a la carrera 68D en los barrios Guadalupe y Las Delicias por la instalación de accesorios.

Localidad de Kennedy

Desde las 10:00 a. m. durante 24 horas. De la Avenida calle 12 a la calle 16, entre la Avenida carrera 72 a la transversal 75; de la Avenida calle 8 a la Avenida calle 12, entre la Avenida carrera 72 a la carrera 79A y de la Avenida calle 8 a la calle 11B Bis, entre la carrera 79A a la Avenida carrera 80.

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De la calle 7B Bis a la calle 10F, entre la Avenida carrera 80 a la Avenida carrera 86 en los barrios Andalucía Kennedy, Bavaria, Castilla (al norte de la Avenida calle 8), El Vergel Oriental, La Fayette, Nuevo Techo, Valladolid, Vergel, Vergel Sur, Vergel Sur Occidental, Villa Alsacia, Villa Alsacia II, Villa Liliana y Villa Mariana por Mantenimiento preventivo.

Desde las 9:00 a. m. durante 24 horas. De la calle 42B Sur a la calle 49B Sur, entre la Avenida carrera 72 a la carrera 72V Bis en los barrios Boitá, Santa Catalina, Tundama, Renania Urapanes y La Campiña por instalación de accesorios.

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Localidad de Ciudad Bolívar

Desde las 9:00 a. m. durante 24 horas. De la diagonal 63 Sur a la calle 61 Sur, entre la carrera 19B a la carrera 45A en los barrios Arborizadora Baja y Chircal del Sur por instalación de accesorios.

Localidad de Suba

Desde las 10:00 a. m. durante 24 horas. De la carrera 136A a la carrera 153A, entre la calle 142 a la calle 144 en los barrios San Carlos de Suba, Bilbao y Tibabuyes Occidental por trabajos de empates redes acueducto.

Municipio de Gachancipá, en Cundinamarca

Desde las 11:00 a. m. durante 14 horas por mantenimiento correctivo.

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