Jornada de empleo SEPTIEMBRE 2026: lista de vacantes, fechas y cómo postularse en Bogotá

Conozca las oportunidades de empleo en Bogotá para este mes de septiembre. Fotos Getty Images y Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

En el marco de la estrategia ‘Talento Capital’, una iniciativa de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, que tiene como finalidad brindar nuevas ofertas laborales a los ciudadanos por medio de empleos formales. Se dispusieron varias vacantes que estarán disponibles entre el 21 y 26 de septiembre y a las que podrán aplicar diferentes personas con el fin de ampliar la oportunidad laboral.

¿Cuántas vacantes de empleo habrá para la convocatoria laboral de septiembre?

Para este espacio destinado a los ciudadanos en busca de encontrar un nuevo empleo, se dispusieron más de 1.102 cupos, siendo 315 puestos para perfiles profesionales y 661 puestos que no requieren de experiencia laboral alguna.

Adicionalmente, se tendrán en cuenta otros aspectos de postulación que se dividirán de la siguiente manera:

872 cargos para mujeres.

702 cargos para jóvenes entre los 18 y 28 años.

230 oportunidades laborales para personas con discapacidad.

170 ofertas de empleo destinadas a personas mayores de 50 años.

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Vacantes de empleo disponibles

Los empleos y cargos bajo demanda en esta convocatoria virtual estarán orientados a cargos dentro del sector económico, solicitándose también vacantes en cargos operativos, técnicos, administrativos, comerciales, de servicios y producción, entre otros.

Este es el listado oficial de empleos que se dispondrán en la convocatoria según la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y la Alcaldía de Bogotá:

Desarrollador a junior.

Desarrolladora o desarrollador de software.

Ejecutiva (o) comercial.

Asesor(a) comercial.

Gerente comercial.

Agente de call center bilingüe.

Operador(a) de tienda.

Asesor(a) supernumerario(a).

Analista de crédito.

Auxiliar de talento humano y selección.

Patronista.

Trazador(a).

Analista de fichas técnicas.

Analista de costos.

Líder comercial.

Directora administrativa.

Gerente de cuentas.

Ingeniera inspectora de calidad.

Administradora o administrador de tienda.

Técnica (a) electrónico(a).

Médica(o).

Analista de contabilidad.

Coordinadora de contact center.

Auxiliar de farmacia.

Tecnólogo(a) en radiología e imágenes diagnósticas.

Auxiliar de servicios de salud.

Gerente de regulación.

Practicante de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Coordinadora financiera.

Profesional en inteligencia artificial.

Asesor(a) de servicio al cliente.

Asesora de cobranza.

Jefe(a) de enfermería.

Camillero (a).

Auxiliar de archivo y gestión documental.

Programador(a) de automatización.

Asistente médico(a) y estético(a).

Cosmetólogo(a).

Auxiliar de nómina.

Contador (a) junior.

Analista de tesorería.

Líder de cuadrilla de obra.

Asesor(a) empresarial.

Practicante universitario(a).

Técnico(a) biomédico(a).

Nutricionista.

Analista de cartera y cobranzas.

Analista de operaciones.

Promotor(a) de servicios.

Desarrollador(a) Python.

Desarrollador(a) RPA.

Desarrollador(a) Full Stack.

Desarrollador(a) .NET.

Directora o director de operaciones.

Líder técnico(a) de desarrollo.

Gestor(a) de proyectos.

Director(a) financiero(a).

Auxiliar de laboratorio.

Auxiliar de patología.

Auxiliar de implementaciones.

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¿Cómo postularse a las más de 1.102 vacantes de ‘Talento Capital’ en Bogotá?

El primer paso para poder postularse, es registrarse en y completar su hoja de vida en el link y aplicar a las vacantes de su interés.

Si requiere de una atención presencial para diligenciar su postulación podrá hacerlo en el punto de atención de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, ubicado en la carrera 13 # 27-00, local 12, de lunes a viernes, entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m.

En este lugar le realizarán asesoramiento y acompañamiento para registrar su hoja de vida en la plataforma, fortalecer su perfil laboral, entre otras capacitaciones.

Un dato para tener en cuenta es que en cuanto a los niveles educativos, la mayor demanda laboral se concentra en personas con formación media, bachillerato y educación universitaria.

De igual manera, la oferta amplia oportunidades para personas que no cuentan con un nivel educativo específico, facilitando el acceso a diferentes perfiles ocupacionales.

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