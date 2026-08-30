Autoridades destruyen mina ilegal de los Libertadores del Tolima, estructura del Clan del Golfo

Tolima

Una operación del Ejército y la Policía Nacional dejó al descubierto la presencia de un nuevo grupo armado o estructura delincuencial en el Tolima. Se trata de la subestructura Libertadores del Tolima, del Clan del Golfo o Ejército Gaitanista de Colombia, con injerencia en el norte del departamento.

Así quedó evidenciado tras una operación del Batallón de Infantería N.° 16 Patriotas de la Sexta Brigada del Ejército Nacional, en coordinación con la Policía Nacional, la cual se desarrolló en la vereda Las Américas del municipio del Líbano.

El lugar, a orillas del río La Yuca, se encontraba afectado por actividades relacionadas con la explotación ilícita de yacimientos mineros, lo que generaba un grave daño ambiental al ecosistema y a los recursos hídricos de la región.

“Esta unidad de producción minera tenía la capacidad para extraer aproximadamente 400 gramos de oro mensuales, avaluados en cerca de 168 millones de pesos. Esta actividad ilícita no solo generaba considerables afectaciones ambientales, sino que presuntamente contribuía a la financiación del grupo armado organizado Clan del Golfo, Subestructura Libertadores del Tolima”, detalló el coronel Arnold Pérez, comandante de la Sexta Brigada.

Durante la operación fue ubicada y destruida de manera controlada la unidad de producción minera ilegal, compuesta por una draga de succión, un motor diésel, una bomba de succión, un compresor, una clasificadora metálica, una estructura metálica, seis canecas plásticas de 55 galones y mangueras de diferentes dimensiones.

“La Sexta Brigada continuará desarrollando operaciones militares contundentes para contrarrestar la explotación ilícita de yacimientos mineros y proteger los recursos naturales en el departamento del Tolima”, manifestó el coronel Pérez.

De esta manera, se confirma la presencia del Clan del Golfo en el norte del Tolima, con la intención, además, de ejercer actividades de minería ilegal, como en el sur lo hacen las disidencias de las Farc.