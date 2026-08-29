Celular, prendas y chats de WhatsApp: las nuevas pistas del crimen de Gustavo Aponte y su escolta

Justicia

Nuevos elementos incorporados al expediente de la investigación por el asesinato del empresario arrocero Gustavo Andrés Aponte y su escolta, Luis Gabriel Gutiérrez Garzón, ocurrido el pasado 11 de febrero en el sector de La Cabrera, en el norte de Bogotá, son analizados por la Fiscalía General de la Nación.

Entre las evidencias que ahora están bajo análisis de los investigadores se encuentra un teléfono celular que habría pertenecido a alias ‘Moncayo’, señalado por la Fiscalía como el presunto autor material del ataque y quien permanece prófugo de la justicia.

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El dispositivo fue entregado a las autoridades por el conductor de un vehículo en el que, según la investigación, el presunto sicario habría dejado las prendas que llevaba antes de cambiarse de ropa para ejecutar el ataque.

Precisamente, el contenido del celular permitió a los investigadores acceder a imágenes que estarían relacionadas con las labores de seguimiento realizadas antes del crimen. Una de ellas corresponde a un vehículo negro tipo camioneta, que tendría características similares al automotor utilizado por Olimpo Antonio Oliver Peñaranda, empresario dedicado al comercio de oro y quien, de acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, sería el verdadero objetivo del atentado.

Sobre este material, el documento señala:

“En la imagen superior extraída del equipo celular objeto de análisis, se observa el vehículo negro tipo camioneta al cual presuntamente le estaría haciendo un seguimiento. La imagen inferior corresponde al video del edificio de razón social ‘CALLE 85’ ubicado en la calle 85 No. 7-24, donde se observa el vehículo en el cual se moviliza el señor OLIMPO ANTONIO OLIVER PEÑARANDA llegando al gimnasio bodytech de la cabrera el día 11/02/2026. Con las imágenes expuestas se puede evidenciar características similares entre los dos automotores”.

Imagen de la Fiscalía sobre el caso de Gustavo Aponte. Foto: Tomada de la audiencia Ampliar Imagen de la Fiscalía sobre el caso de Gustavo Aponte. Foto: Tomada de la audiencia Cerrar

El grupo de WhatsApp

Dentro del análisis del dispositivo también apareció información sobre un grupo de WhatsApp que habría sido utilizado por los integrantes de la estructura criminal durante los días anteriores al ataque.

Chats revelados por la Fisalía en el proceso por el homicidio de Gustavo Aponte y su escolta, Luis Gabriel Gutiérrez. Foto: Tomada de la audiencia Ampliar Chats revelados por la Fisalía en el proceso por el homicidio de Gustavo Aponte y su escolta, Luis Gabriel Gutiérrez. Foto: Tomada de la audiencia Cerrar

Según el expediente:

“Del análisis de la conversación anteriormente descrita se establece que corresponde a un chat grupal desarrollado a través de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp, denominado ‘GLADEADORES’, el cual fue creado por el usuario registrado como ‘BAMBAM’. En dicho grupo fueron vinculados siete participantes adicionales identificados como ‘Moncayo’, ‘Jj’, ‘Pequeño’, ‘Junio’, ‘Zorros’, ‘Tony’ y ‘Carearepa’”.

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Los investigadores encontraron que las conversaciones registradas en ese grupo dan cuenta de encuentros recurrentes entre varios de sus integrantes durante los días previos al homicidio.

“Del contenido de las conversaciones se evidencia que los integrantes del grupo sostuvieron encuentros de manera recurrente durante el periodo comprendido entre los días 06/02/2026 y 11/02/2026, con el propósito de desarrollar una serie de actividades que, por el contexto, lenguaje empleado y coordinación observada, podrían estar relacionadas con labores de seguimiento a personas o vehículos”.

De acuerdo con el expediente, dentro de esas conversaciones también aparece de manera reiterada un lugar utilizado como punto de encuentro por los integrantes del grupo.

“Así mismo, se logra identificar como punto de encuentro recurrente un lugar al que los participantes denominan ‘la 100’, sitio en el cual se reunieron de forma reiterada durante las fechas mencionadas”.

Para los investigadores, existe además un dato relevante: la última actividad registrada en ese chat coincide con el día en que ocurrió el ataque.

“Finalmente, resulta relevante destacar que la última actividad registrada en la conversación coincide con la fecha del 11/02/2026, día en el cual ocurrieron los hechos objeto de la presente investigación”.

El cambio de ropa antes del ataque

Otro de los elementos que hace parte del expediente son las prendas que habría utilizado alias ‘Moncayo’ antes de perpetrar el ataque.

Según la investigación, Rodríguez García habría cambiado de vestuario antes de ejecutar la acción armada y dejado la ropa que llevaba inicialmente dentro de un vehículo.

El conductor de ese automotor posteriormente entregó a las autoridades las prendas y el teléfono celular que estaría relacionado con el presunto sicario. En el dispositivo, además, fueron halladas imágenes de armas de fuego, que ahora hacen parte del material sometido a análisis.

La hipótesis de la Fiscalía apunta a que el atentado estaba dirigido inicialmente contra Olimpo Antonio Oliver Peñaranda. Sin embargo, durante la ejecución del ataque, Rodríguez García habría confundido a Gustavo Andrés Aponte con el empresario que venía siendo objeto de seguimiento.

Aponte murió como consecuencia de las heridas ocasionadas durante el ataque, al igual que su escolta, Luis Gabriel Gutiérrez Garzón, quien también fue impactado durante la acción armada.

Leonel Enrique Llanos Paternina se declaró inocente por el crimen del empresario Gustavo Aponte Ampliar Leonel Enrique Llanos Paternina se declaró inocente por el crimen del empresario Gustavo Aponte Cerrar

Por estos hechos, la Fiscalía imputó a Leonel Enrique Llanos Paternina, alias ‘Tony’, los delitos de homicidio agravado y tráfico, porte o tenencia de armas de fuego. Sin embargo, se declaró incoente. Por ahora, es el único procesado dentro de este caso.

La investigación también busca establecer la responsabilidad de otros integrantes de la estructura criminal. En ese contexto, las autoridades mantienen la búsqueda de alias ‘Moncayo’, señalado como presunto autor material del ataque, mientras avanzan en el esclarecimiento de otros tres homicidios que estarían relacionados con integrantes de la misma organización.