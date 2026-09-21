Vigilantes de TransMilenio protestaron por asesinato de Cristian Garzón en estación de Bogotá

El pasado viernes, Cristian Garzón fue asesinado en la estación Terreros de TransMilenio, luego de que, intentara impedir que una pareja ingresara al sistema sin pagar el pasaje.

La protesta se desarrolló en el Portal del Sur, donde varios guardias de seguridad se reunieron para hacerle un llamado a la empresa de TransMilenio y también pedir apoyo por parte de la Policía Nacional.

“Hay muchas personas que roban y nosotros somos quienes ponemos el pecho por un salario que no justifica nuestra labor”, aseguró Dana Rodríguez guarda de TransMilenio.

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Danna Rodríguez estuvo presente en el momento en que el delincuente atacó a Cristian Garzón. Según relató, vio cuando Cristian cayó al suelo y, en cuestión de segundos, cerró los ojos.

Por su parte, Rodríguez señaló que, en la misma estación donde fue asesinado Cristian Garzón, ella también fue víctima de una agresión. Según relató, una persona le propinó una puñalada en la mano cuando intervino para defender a un compañero, quien le había recomendado a un delincuente que pagara el pasaje. Esa, indicó, fue la reacción de la persona ante el llamado de atención.

De acuerdo con la vigilante, después de la agresión, solicitaron atención médica debido a la herida que sufrió en la mano. Sin embargo, detalló que el personal médico nunca llegó a la estación para atenderla.

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Por otro lado, Juan José Fernández, líder de la escuadra móvil de la estación Terreros, hizo un llamado a las autoridades para que haya mayor apoyo y acompañamiento en las estaciones de TransMilenio, debido a las complejas situaciones que deben enfrentar a diario con algunos usuarios que intentan evadir el pago del pasaje.