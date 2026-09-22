Cortes de luz en Bogotá y municipios aledaños este 22 de septiembre: horarios y barrios afectados
La suspensión del servicio se produce por trabajos de Enel Colombia en redes de suministro de energía.
La capital del país tendrá suspensión del servicio de energía este martes 22 de septiembre. La Alcaldía de Bogotá informó que nueve localidades y algunos barrios de dos municipios aledaños se verán afectadas en diferentes horarios.
El motivo de la interrupción del servicio es debido a trabajos por parte de la empresa Enel Colombia en redes de suministro de energía.
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Localidades de Bogotá que tendrán cortes de luz el martes 22 de septiembre
Localidad de Barrios Unidos
Desde las 11:00 p. m. hasta las 11:59 p. m., de la carrera 63 a carrera 65 entre calle 78 a calle 80 en el barrio Simón Bolívar.
Localidad de Bosa
Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m., de la calle 59 Sur a calle 61 Sur entre carrera 76 a carrera 78 en el barrio Andalucía II.
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Localidad de Chapinero
Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m., de la calle 71 a calle 74 entre carrera 13 a carrera 15 en el barrio Porciúncula.
Desde las 8:00 a. m. hasta las 12:00 p. m., de la carrera 18 a carrera 20 entre calle 92 a calle 94 en el barrio Chico Norte.
Localidad de Fontibón
Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:30 p. m., de la calle 22 a calle 24 entre carrera 81 a carrera 83 en el barrio Modelia Occidental.
Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m., de la carrera 99 a carrera 103 entre calle 23 a calle 25 en el barrio San José de Fontibón.
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Localidad de San Cristóbal
Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:30 p. m., de la carrera 9 a carrera 11 entre calle 0 Sur a calle 2 Sur en el barrio La Hortúa.
Localidad de Santa Fe
Desde las 12:00 a. m. hasta las 3:00 a. m., de la calle 12 a calle 14 entre carrera 4 a carrera 6 en el barrio Veracruz.
Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:30 p. m., de la carrera 9 a carrera 11 entre calle 0 a calle 2 en el barrio Las Cruces.
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Localidad de Suba
Desde las 9:00 a. m. hasta las 4:00 p. m., de la calle 128 a calle 132 entre carrera 51 a carrera 54 en el barrio Prado Veraniego Norte.
Desde las 7:00 p. m. hasta las 11:59 p. m., de la carrera 117 a carrera 119 entre calle 140 a calle 142 en el barrio Sabana de Tibabuyes.
Localidad de Usaquén
Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:00 p. m., de la carrera 7 a carrera 9 entre calle 163 a calle 165 en el barrio San Cristóbal Norte.
Localidad de Usme
Desde las 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. en la Vereda Los Soches y en el barrio El Bosque Sur Oriental Rural I.
Desde las 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. en la Vereda El Porvenir y en el barrio El Porvenir de Los Soches.
Desde las 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. en la Vereda Rincón Grande y en el barrio El Uval Rural.
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Municipio de Soacha
Desde las 8:15 a. m. hasta las 4:15 p. m., de la carrera 3 a carrera 5 entre calle 49 Sur a calle 51 Sur en el barrio Santa Ana.
Municipio de Tocancipá
Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m. en la Vereda Verganzo.
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Cristian Contreras
Comunicador social y periodista de la Universidad Sergio Arboleda con más de 4 años de experiencia en...