Cortes de luz en Bogotá y municipios aledaños este 22 de septiembre: horarios y barrios afectados

Cortes de luz en Bogotá y municipios aledaños este 22 de septiembre | Enel Colombia

La capital del país tendrá suspensión del servicio de energía este martes 22 de septiembre. La Alcaldía de Bogotá informó que nueve localidades y algunos barrios de dos municipios aledaños se verán afectadas en diferentes horarios.

El motivo de la interrupción del servicio es debido a trabajos por parte de la empresa Enel Colombia en redes de suministro de energía.

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Localidades de Bogotá que tendrán cortes de luz el martes 22 de septiembre

Localidad de Barrios Unidos

Desde las 11:00 p. m. hasta las 11:59 p. m., de la carrera 63 a carrera 65 entre calle 78 a calle 80 en el barrio Simón Bolívar.

Localidad de Bosa

Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m., de la calle 59 Sur a calle 61 Sur entre carrera 76 a carrera 78 en el barrio Andalucía II.

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Localidad de Chapinero

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m., de la calle 71 a calle 74 entre carrera 13 a carrera 15 en el barrio Porciúncula.

Desde las 8:00 a. m. hasta las 12:00 p. m., de la carrera 18 a carrera 20 entre calle 92 a calle 94 en el barrio Chico Norte.

Localidad de Fontibón

Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:30 p. m., de la calle 22 a calle 24 entre carrera 81 a carrera 83 en el barrio Modelia Occidental.

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m., de la carrera 99 a carrera 103 entre calle 23 a calle 25 en el barrio San José de Fontibón.

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Localidad de San Cristóbal

Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:30 p. m., de la carrera 9 a carrera 11 entre calle 0 Sur a calle 2 Sur en el barrio La Hortúa.

Localidad de Santa Fe

Desde las 12:00 a. m. hasta las 3:00 a. m., de la calle 12 a calle 14 entre carrera 4 a carrera 6 en el barrio Veracruz.

Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:30 p. m., de la carrera 9 a carrera 11 entre calle 0 a calle 2 en el barrio Las Cruces.

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Localidad de Suba

Desde las 9:00 a. m. hasta las 4:00 p. m., de la calle 128 a calle 132 entre carrera 51 a carrera 54 en el barrio Prado Veraniego Norte.

Desde las 7:00 p. m. hasta las 11:59 p. m., de la carrera 117 a carrera 119 entre calle 140 a calle 142 en el barrio Sabana de Tibabuyes.

Localidad de Usaquén

Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:00 p. m., de la carrera 7 a carrera 9 entre calle 163 a calle 165 en el barrio San Cristóbal Norte.

Localidad de Usme

Desde las 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. en la Vereda Los Soches y en el barrio El Bosque Sur Oriental Rural I.

Desde las 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. en la Vereda El Porvenir y en el barrio El Porvenir de Los Soches.

Desde las 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. en la Vereda Rincón Grande y en el barrio El Uval Rural.

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Municipio de Soacha

Desde las 8:15 a. m. hasta las 4:15 p. m., de la carrera 3 a carrera 5 entre calle 49 Sur a calle 51 Sur en el barrio Santa Ana.

Municipio de Tocancipá

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m. en la Vereda Verganzo.

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