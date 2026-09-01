Anderson Angulo a los hinchas del Tolima: “Cuando las cosas no salgan bien, putéennos”

Deportes Tolima, sin público en las tribunas del estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, pero si a sus afueras con los manifestantes, derrotó 2-1 al Cúcuta Deportivo, en juego por la octava fecha de la Liga colombiana. El resultado dejó a los tolimenses en la segunda posición de la tabla con 13 puntos, a cuatro del líder América y con un partido menos que los vallecaucanos.

A pesar del buen momento en la tabla, el descontento de los hinchas es notorio, incrementado luego de la eliminación de la Copa Libertadores a manos de Independiente del Valle y las declaraciones del técnico Sebastián Oliveros. Es tal la situación, que la Comisión del Fútbol de Ibagué decidió que este partido se jugara a puerta cerrada.

Anderson Angulo, capitán del equipo, hizo un llamado a la unidad a los aficionados, asegurando que el malestar viene de torneos atrás y que él también se siente inconforme por los títulos que les han escapado en los semestre pasados.

“De parte y parte, yo creo que tenemos que ser conscientes de que esto al final es fútbol. Sentimos, como siempre, yo soy uno de los que más critico cuando las cosas no están bien y defiendo al hincha, porque ellos viven por esto y es entendible la molestia que tienen con nosotros, pero yo creo que no es una molestia de ahorita, yo creo que ya es de muchos años los fracasos que hemos tenido, porque la hemos tenido ahí y se nos ha escapado. Es más eso, que ya se rebosó un poquito la copa, como se dice y es como más eso”, comentó inicialmente.

Angulo añadió: “Yo si los invito que seamos un poquito más conscientes, esto lo jugamos los seres humanos, estamos en un proceso nuevo, donde no se puede coger de la noche a la mañana y decir ‘es que queremos que jueguen así y así’. Todo es de tiempo y no solamente ha pasado acá en el Deportes Tolima, ha pasado en muchos clubes más, todo es de paciencia. Los entendemos, sabemos que quieren títulos, nosotros también queremos títulos, más yo, ¿Cuántas finales he perdido yo?, yo también tengo decepción, estoy mal, porque yo llevo muchos años aquí y se me han escapado los últimos, pero aquí sigo, me levanté y estoy intentándolo, los invito a que lo intentemos".

Finalmente concluyó asegurando que aceptarán los reclamos airados cuando las cosas no se hagan bien, per pidiendo un cese a la violencia: “Cuando las cosas no salgan bien, putéennos, y nosotros vamos a recibir la puteada bien, sin molestarnos ni nada, pero yo creo que la violencia no es el camino, porque nosotros tenemos familia que nos esperan en la casa. Los invito a eso, a que sigan apoyándonos, nosotros trabajamos día a día por ellos, este equipo es de ellos, nosotros vivimos por ellos. Hoy yo me sentí muy extraño jugando con ese estadio vacío”.

El próximo domingo, Deportes Tolima estará visitando a Santa Fe en El Campín, en juego por la novena fecha del presente campeonato.