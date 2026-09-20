Tembló en la madrugada del domingo en Colombia con epicentro en el sur del Tolima

Tolima

El Servicio Geológico Colombiano reportó que a las 4:52 a.m. de este domingo 20 de septiembre se presentó un sismo superficial de magnitud 4.1 en la escala de Richter con epicentro en el municipio de Chaparral, al sur del Tolima que se sintió en varios departamentos.

Los organismos de socorro del Tolima adelantan un barrido por los 47 municipios del departamento con el fin de establecer si se presentó alguna afectación a la infraestructura.

Según usuarios de las redes sociales el movimiento telúrico fue sentido en municipios del Tolima y en poblaciones de departamentos como el Valle, Quindío, Risaralda, pero también en la ciudad de Bogotá.

Por otra parte, el Servicio Geológico Colombiano también reportó un nuevo sismo a las 6:24 a.m. con magnitud de 2.5 en escala de Richter con epicentro en el municipio de Chaparral.

En las últimas 24 horas según el Servicio Geológico Colombiano se han reportado sismos en Chaparral, Tolima, Banco, Magdalena, Andalucía, Valle del Cauca, Los Santos, Santander, Istmina, Chocó y Murindó, Antioquia.

Dato: en el Tolima con el terremoto del pasado 10 de agosto resultaron afectadas 3.776 estructuras, de las cuales 85 corresponden a viviendas colapsadas y 3.212 averiadas. A nivel departamental, en el sector educativo se vieron afectadas 458 sedes educativas, de las 1.810 que hay en el departamento. En 168 de esas sedes se identificaron las principales afectaciones por el terremoto, lo que obligó a implementar clases virtuales para 9.500 estudiantes.