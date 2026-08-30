Tabla del descenso 2026 Colombia: así quedó con el empate entre Boyacá Chicó y Águilas Doradas

La octava fecha de la Liga Colombiana 2026-2 sigue su curso. Aunque los focos apuntan a esos ocho equipos que lucharán por el título de fin de año, hay otras disputas que determinarán la temporada siguiente: la reclasificacón y el descenso.

Esta última clasificación determinará los dos clubes que para la temporada 2027 caerán a segunda división, que por lo pronto serían el Boyacá Chicó y Jaguares de Córdoba.

Claro está que todavía no hay nada definido, pues otros equipos corren el peligro de caer en algunos de estos dos puestos de zona roja. Ellos son Cúcuta Deportivo, Alianza Valledupar, Internacional de Bogotá, Deportivo Cali y Deportivo Pereira.

Jaguares de Córdoba 2-2 América de Cali

En el Estadio Jaraguay de Montería, Jaguares estuvo a punto de quitarle el invicto al líder América, pero terminó cediendo un entretenido empate a dos tantos (2-2). La cuenta se abrió sobre los 7 minutos en favor del local por intermedio de Andrés Rentería y aunque Josen Escobar lo empató al 44′, en tiempo añadido Jerson Malagón volvió a poner en ventaja al dueño de casa. Ahora bien, en la última del partido, Yeison Guzám anotó el penal que selló la igualdad definitiva.

Alianza Valledupar 1-5 Atlético Nacional

Más adelante, Nacional no tuvo piedad alguna de Alianza en el estadio Armando Maestre Pavajeau y lo terminó venciendo por un abultado 1-5. Las anotaciones del verde llegaro por cuenta de Andrés Sarmiento, Alfredo Morelos, Marlos Moreno por duplicado y Juan José Rosa; el dueño de casa descontó por intermedio de Felipe Pardo.

Águilas Doradas 2-2 Boyacá Chicó

En la jornada dominical, Boyacá Chicó tuvo la victoria en suelo antioqueño ante Águilas Doradas, pero en el segundo tiempo desperdició su ventaja de dos goles y terminó igualando a dos tantos (2-2). Justamente los boyacenes anotaron por intermedio de Jacobo Pimental (43′) y Sebastián Salazar (44′), mientras que Águilas celebró con Ricardo Márquez (64′) y Andrés Mosquera Guardia (84′).

Tabla del descenso 2026 en Colombia