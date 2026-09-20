🔴 EN VIVO Tolima vs América de Cali por la fecha 11 de la Liga: transmisión y minuto a minuto
El conjunto ibaguereño busca acercarse a la punta, mientras que los vallecaucanos quieren recuperarse después de perder su invicto.
Deportes Tolima recibe este domingo a América de Cali en el estadio Manuel Murillo Toro, desde las 6:10 PM hora colombiana por la fecha 11 de la Liga Colombiana 2026-ll. El equipo tolimense llega con 16 puntos y ocupa la sexta posición, a cuatro unidades del conjunto vallecaucano.
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América busca recuperarse
América llega a Ibagué como líder del campeonato con 20 puntos, aunque perdió su invicto en la jornada anterior al caer 1-0 frente a Deportivo Pasto. Los escarlatas comenzaron el torneo sin derrotas y ahora intentarán recuperar la racha invicta.
El equipo de David González tendrá además la ausencia del arquero Jean Fernandes, expulsado en el compromiso ante Pasto. Por otro lado, Yeison Guzmán llega como una de las principales cartas ofensivas del conjunto caleño, con seis goles y tres asistencias en el campeonato.
Un duelo en la parte alta
La diferencia entre ambos equipos es de apenas cuatro puntos, por lo que una victoria del Tolima le permitiría acercarse al liderato. América, por su parte, buscará mantener su posición en primera casilla y volver a sumar después de su primera derrota del semestre.
Vea aquí la transmisión EN VIVO del partido entre Tolima Vs América
Viva aquí el MINUTO a MINUTO del partido entre Tolima Vs América
Gooooooool del Tolima
Anota Sergio Aguayo de pena máxima
Amonestación en América
Amarilla para Yani Quintero
Pena máxima para el Tolima
Falta de Yani Quintero dentro del área
Tiro de esquina
Corner para Tolima que termina en despeje de la defensa
Tolima mantiene el balón
Los locales recuperan la pelota en la zona de los defensas y atacan constantemente el arco visitante
Balón a tierra
El arbitro entrega el balón a la defensa local y reanuda el juego
Llamado del VAR
El VAR llama a Roldan para revisar un posible penal sobre un jugador del Tolima
Los locales mantienen el balón
El Tolima mantiene el balón en la mitad rival
Primeros 5 minutos de partido
Ambos equipos intercambian la posesión con el fin de amenazar con el primer gol
Inicia el partido
Mueve el balón América
11 Inicial del América
11 Inicial de los locales
Bienvenidos al MINUTO a MINUTO de Deportes Tolima Vs América de Cali