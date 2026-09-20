🔴 EN VIVO Tolima vs América de Cali por la fecha 11 de la Liga: transmisión y minuto a minuto

El conjunto ibaguereño busca acercarse a la punta, mientras que los vallecaucanos quieren recuperarse después de perder su invicto.

Deportes Tolima recibe este domingo a América de Cali en el estadio Manuel Murillo Toro, desde las 6:10 PM hora colombiana por la fecha 11 de la Liga Colombiana 2026-ll. El equipo tolimense llega con 16 puntos y ocupa la sexta posición, a cuatro unidades del conjunto vallecaucano.

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América busca recuperarse

América llega a Ibagué como líder del campeonato con 20 puntos, aunque perdió su invicto en la jornada anterior al caer 1-0 frente a Deportivo Pasto. Los escarlatas comenzaron el torneo sin derrotas y ahora intentarán recuperar la racha invicta.

El equipo de David González tendrá además la ausencia del arquero Jean Fernandes, expulsado en el compromiso ante Pasto. Por otro lado, Yeison Guzmán llega como una de las principales cartas ofensivas del conjunto caleño, con seis goles y tres asistencias en el campeonato.

Un duelo en la parte alta

La diferencia entre ambos equipos es de apenas cuatro puntos, por lo que una victoria del Tolima le permitiría acercarse al liderato. América, por su parte, buscará mantener su posición en primera casilla y volver a sumar después de su primera derrota del semestre.

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