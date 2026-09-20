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20 sep 2026 Actualizado 23:35

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Liga Colombiana
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América de Cali
21'
1ª parte

🔴 EN VIVO Tolima vs América de Cali por la fecha 11 de la Liga: transmisión y minuto a minuto

El conjunto ibaguereño busca acercarse a la punta, mientras que los vallecaucanos quieren recuperarse después de perder su invicto.

Deportes Tolima recibe este domingo a América de Cali en el estadio Manuel Murillo Toro, desde las 6:10 PM hora colombiana por la fecha 11 de la Liga Colombiana 2026-ll. El equipo tolimense llega con 16 puntos y ocupa la sexta posición, a cuatro unidades del conjunto vallecaucano.

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América busca recuperarse

América llega a Ibagué como líder del campeonato con 20 puntos, aunque perdió su invicto en la jornada anterior al caer 1-0 frente a Deportivo Pasto. Los escarlatas comenzaron el torneo sin derrotas y ahora intentarán recuperar la racha invicta.

El equipo de David González tendrá además la ausencia del arquero Jean Fernandes, expulsado en el compromiso ante Pasto. Por otro lado, Yeison Guzmán llega como una de las principales cartas ofensivas del conjunto caleño, con seis goles y tres asistencias en el campeonato.

Un duelo en la parte alta

La diferencia entre ambos equipos es de apenas cuatro puntos, por lo que una victoria del Tolima le permitiría acercarse al liderato. América, por su parte, buscará mantener su posición en primera casilla y volver a sumar después de su primera derrota del semestre.

Vea aquí la transmisión EN VIVO del partido entre Tolima Vs América

Viva aquí el MINUTO a MINUTO del partido entre Tolima Vs América

Hay nuevos mensajes
24´

Gooooooool del Tolima

Anota Sergio Aguayo de pena máxima 

21´

Amonestación en América

Amarilla para Yani Quintero

20´

Pena máxima para el Tolima

Falta de Yani Quintero dentro del área 

18´

Tiro de esquina

Corner para Tolima que termina en despeje de la defensa 

15´

Tolima mantiene el balón

Los locales recuperan la pelota en la zona de los defensas y atacan constantemente el arco visitante 

13´

Balón a tierra

El arbitro entrega el balón a la defensa local y reanuda el juego 

10´

Llamado del VAR

El VAR llama a Roldan para revisar un posible penal sobre un jugador del Tolima 

Los locales mantienen el balón

El Tolima mantiene el balón en la mitad rival 

Primeros 5 minutos de partido

Ambos equipos intercambian la posesión con el fin de amenazar con el primer gol 

Inicia el partido

Mueve el balón América 

11 Inicial del América

11 Inicial de los locales

Bienvenidos al MINUTO a MINUTO de Deportes Tolima Vs América de Cali

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