América de Cali jugará de nuevo en el Pascual Guerrero: Detalles y rival a enfrentar

América de Cali volverá a pisar el Pascual Guerrero para recibir a Alianza Valledupar, el próximo 3 de septiembre por la fecha 8 de la Liga Colombiana 2026-ll a las 6:00 PM hora colombiana.

Tras el terremoto del pasado 10 de agosto, el alcalde Alejandro Eder y el Secretario de Deportes Alexander Camacho confirmaron que el estadio no sufrió daños mayores y se espera que el próximo jueves se pueda disputar el partido con normalidad.

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“El Pascual Guerrero está bien estructuralmente y esta semana esperamos volver a recibir fútbol”, señaló el mandatario caleño. Por parte del secretario Camacho, mediante sus redes sociales informó: “Junto al alcalde verificamos sus alrededores y las condiciones necesarias para avanzar hacia su apertura”.

Eder, mediante su cuenta de X declaró: “Ya tenemos habilitados 12 de los 43 escenarios deportivos de alto rendimiento que estamos evaluando: el 27,9 %... Desde hoy reabrimos cinco escenarios de la Unidad Deportiva Jaime Aparicio, con el aval de Gestión del Riesgo”.

“También avanzamos en la recuperación del Coliseo El Pueblo, mientras atendemos con especial cuidado las afectaciones del Velódromo”, añadió.

¿Hace cuánto no se juega en el Pascual?

América, a pesar de haber jugado como local el pasado 26 de agosto en el estadio Francisco Rivera Escobar de la ciudad de Palmira por la victoria 4-2 frente a Junior, los dirigidos por David González no juegan en su estadio desde la victoria sobre Nacional el 9 de agosto, un día antes del terremoto que afectó fuertemente la capital del Valle del Cauca.

Camacho añadió que la gramilla, los camerinos y otras áreas del estadio se encuentran en buenas condiciones. Además, se adelantaron trabajos en el sistema hidrosanitario, baños e iluminación del estadio tras las afectaciones registradas.

Aún se espera definir qué tribunas estarán habilitadas para el ingreso de los hinchas ya que la Comisión Local de Fútbol aún evalúa las condiciones de ingreso del público.