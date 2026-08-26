Una década de decepciones: el último equipo colombiano que jugó cuartos de final de Libertadores

La eliminación del Deportes Tolima de la Copa Libertadores en octavos de final, a manos de Independiente del Valle de Ecuador por un global de 4-1, le recordó al fútbol colombiano la crisis que atraviesa desde hace varios años. Los resultados de este deporte deberían verse plasmados en las competencias internacionales y con la Selección Colombia, pero lo cierto es que el país está huérfano de gloria.

El equipo Pijao ilusionó al país al haber sido el único clasificado a octavos de final, luego de que cuatro equipos jugaran la fase de grupos: Junior, Santa Fe, Medellín y el cuadro de Ibagué. En el caso del Tiburón, que llegó como campeón de Liga, fue decepción al quedar último de su grupo, mientras que el Cardenal y El Poderoso quedaron terceros respectivamente y tuvieron como premio de consolación los playoffs de la Sudamericana, en los que el cuadro antioqueño no logró avanzar, mientras los bogotanos disputan su clasificación con River Plate.

Tolima por su parte, se salió del molde y clasificó como segundo de su grupo, detrás de Coquimbo Unido de Chile. Sin embargo, en octavos de final le faltó competir a la altura y así lo reconoció el entrenador, Sebastián Oliveros, en rueda de prensa: “Debo tener autocrítica y saber que para pelear a este nivel hay que trabajar muy duro y construir para volver a estar en este mismo momento”.

Colombia, una década de decepciones en la Libertadores

Atlético Nacional salió campeón de la Libertadores en 2016, superando justamente a Independiente del Valle, y desde entonces el fútbol colombiano ha estado falto de éxito. Tras 10 años, solo un equipo ha logrado meterse en los cuartos de final de esta competición: el Deportivo Pereira en 2023.

Tras haber quedado campeón por primera vez en su historia, en el Clausura 2022, el cuadro Matecaña superó la fase de grupos como segundo de su zona, por debajo de Boca Juniors y dejando atrás a Colo Colo de Chile y a Monagas de Venezuela. En octavos de final vencieron a Independiente del Valle 2-1 en el global, pero en cuartos de final fueron goleados por Palmeiras 4-0.

Aun así, terminó siendo la última gran representación de un equipo colombiano en la Libertadores. Hoy, la realidad del Pereira está muy lejanada a esos días de euforia en la hinchada, pues el club se encuentra viviendo una crisis económica que los tiene al borde del abismo y con la negativa de los jugadores de realizar actividades hasta que se les paguen unas quincenas de sueldo que les deben.

Deportivo Pereira celebra su triunfo contra Independiente del Valle por los octavos de final de la Libertadores 2023 / Getty Images / Franklin Jacome Ampliar Deportivo Pereira celebra su triunfo contra Independiente del Valle por los octavos de final de la Libertadores 2023 / Getty Images / Franklin Jacome Cerrar

La millonada que ganó Tolima por llegar a octavos de final de Libertadores

Más allá de la eliminación, llegar hasta octavos de final supuso un ingreso de dinero importante para el cuadro Pijao, que comenzó desde la fase 2 del certamen. Se estima que obtuvieron premios cercanos a los 6.03 millones de dólares (18.600 millones de pesos aproximadamente), repartidos de la siguiente manera:

Fase II: 500 mil dólares

Fase III: 600 mil dólares

Fase de grupos: 3 millones de dólares

Mérito deportivo: 680 mil dólares

Octavos de final: 1.25 millones de dólares

Lea también: Noticia positiva para equipos colombianos: Conmebol hizo cambio en formato de la Sudamericana 2027

Para el 2027 ya hay un equipo colombiano clasificado a la fase de grupos de la Copa Libertadores: Junior de Barranquilla, tras ser campeón en el primer semestre del 2026. Restará por conocer el otro que irá directo a esta instancia y los dos que lo harán a las fases previas mediante la reclasificación, con el anhelo de que se rompa la sequía y vuelva a haber al menos un representante entre los ocho mejores del continente.