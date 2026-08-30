Deportes Tolima jugará sin público ante Cúcuta por amenazas de hinchas

Ibagué

El partido entre Deportes Tolima y Cúcuta Deportivo, que se jugará el lunes 31 de agosto en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, se disputará a puerta cerrada, sin presencia de hinchada local ni visitante.

La medida se adoptó por solicitud de Deportes Tolima ante la Comisión Local de Fútbol, debido a las presuntas amenazas de hinchas contra jugadores, cuerpo técnico y directivas del equipo, expuestas por el gerente del club, Germán Kairuz, en medio de una reunión del 29 de agosto.

“Han llegado informaciones al club, donde se invita a invadir el terreno de juego, agredir físicamente a miembros del elenco pijao, buscando perjudicar al equipo con sanciones que pueda imponer la Dimayor”, se lee en el acta de la reunión.

Por tanto, Deportes Tolima sometió a votación la propuesta de jugar a puerta cerrada y, por unanimidad, la Comisión votó a favor de la misma y se solidarizó con el equipo de fútbol.

“Son conscientes de los perjuicios económicos que esta medida les ocasiona, al igual que los incumplimientos a los patrocinadores, pero son responsables con la hinchada, jugadores y cuerpo técnico, optando por solicitar sea escuchada su petición”, reza el documento.

Además, Kairuz pidió en la reunión reforzar el lunes la seguridad en los alrededores del estadio Murillo Toro para evitar posibles hostigamientos contra el equipo. A su vez, advirtió que deberán reforzar la seguridad en su propia sede deportiva, donde también temen represalias.

Por último, Deportes Tolima señaló que acordará una manera de resarcir a sus abonados que ya tenían asegurado el ingreso al partido con Cúcuta y que, por esta razón, prefirió abstenerse de sacar a la venta la boletería en general.