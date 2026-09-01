30 mil corredores de 51 países participarán en la Maratón Medellín 2026

Medellín

Atletas de 364 municipios de Colombia y más de tres mil corredores internacionales que llegan de 51 países participarán este fin de semana en la Maratón Medellín 2026.

En total serán más de 30 mil corredores, de los cuales el 55 por ciento serán hombres y el 45 por ciento mujeres, y es clasificatoria para la Boston Marathon y válida para obtener marcas de clasificación para las maratones de Nueva York, Berlín y Chicago.

Corredores internacionales

De los 3 mil corredores internacionales, la mayoría llegan de Puerto Rico, Costa Rica, Estados Unidos, Venezuela, República Dominicana, México, Ecuador, Panamá y Perú.

Inscritos en Colombia

Medellín tendrá cerca de 5.300 corredores inscritos; le sigue Bogotá con cerca de 3.800 participantes. Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Pereira, Montería, Manizales y Cúcuta completan el grupo de ciudades con mayor representación.

Claudia Pérez, directora de Maratón Medellín, explicó que el mayor compromiso que se tiene en esta versión es “responder a la confianza de miles de corredores que se preparan durante meses para cumplir un sueño y cruzar la meta en Medellín. Nos emociona ver cómo la ciudad se ha consolidado como un referente del running en América Latina, capaz de recibir a corredores de todo el mundo con la calidez de su gente, una logística de alto nivel y una pasión que se vive en cada kilómetro. Más que organizar una carrera, trabajamos para que Medellín siga posicionándose como una ciudad donde el deporte inspira, une a las personas y deja una huella imborrable en quienes la visitan”.

Novedades para este 2026

Una de las principales novedades que tiene la Maratón este año es el cambio que se tendrá en los puntos de salida de las diferentes distancias, una medida orientada a optimizar la experiencia de los corredores y la operación logística del evento.

La prueba de 5 kilómetros partirá desde el edificio de EPM, en el sector del Parque de los Pies Descalzos.

La competencia de 10 kilómetros iniciará desde Parques del Río.

Las competencias de 21 y 42 kilómetros tendrán como punto de salida el Parque de las Luces, frente al Centro Administrativo La Alpujarra, por la calle San Juan.

Apoyo del Metro de Medellín

Como una estrategia para mejorar la movilidad y facilitar la llegada de los participantes, el Metro de Medellín anunció que iniciará su operación comercial desde las 4 de la mañana el próximo domingo, 6 de septiembre.

Los corredores podrán desplazarse hacia los puntos de partida de las competencias de manera oportuna, llegando a las estaciones cercanas a esos lugares de su interés.

Derrama económica

Según se estima desde la organización del evento y la Alcaldía de Medellín, se espera un impacto económico superior a los 20 millones de dólares para la ciudad, debido a la movilización de recursos en sectores de turismo, hotelería, gastronomía, comercio y transporte.

Expo Runners

Esta es la feria oficial de Maratón Medellín, que se desarrollará los días previos a la competencia.

Este viernes y sábado, 4 y 5 de septiembre, en Plaza Mayor, se tendrá esta muestra comercial con la participación de 132 marcas nacionales e internacionales y una asistencia estimada de más de 40 mil visitantes entre corredores, familiares y aficionados.

Además de la entrega de kits, Expo Runners ofrecerá experiencias alrededor del deporte, la innovación, la tecnología y el bienestar.

En este escenario se hará la presentación de los atletas élite que participarán en la Maratón Medellín.