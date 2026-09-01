Firmen principio oportunidad, podrían ser pedidos en extradición: Fico por presunto robo de Medellín

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, aseguró este lunes que entregó a autoridades estadounidenses información sobre personas y empresas que podrían estar relacionadas con el presunto lavado de dinero del “robo de Medellín” provenientes de hechos de corrupción investigados en Colombia, donde ya 55 personas han sido imputadas.

“Van a terminar muy mal, inclusive muchos pueden terminar siendo pedidos en extradición”, dijo Gutiérrez, que espera que las autoridades estadounidenses investiguen la información entregada y determinen si existen operaciones financieras que puedan constituir delitos bajo la legislación estadounidense para pedir la extradición de los acusados de lavado de activos durante la administración del exalcalde Daniel Quintero entre el 2020 y 2023.

Las declaraciones se producen mientras avanza el juicio de Miguel Andrés Quintero Calle, hermano de Daniel Quintero, por corrupción en lo que Gutiérrez asegura es un “macro caso y nadie actuó de forma desarticulada”. En julio, la Fiscalía anunció una solicitud de imputación contra Miguel Andrés Quintero Calle, hermano del exalcalde Daniel Quintero, y otras tres personas por hechos relacionados con presunto direccionamiento de contratos entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí.

La reunión en Miami también tuvo como objetivo fortalecer la cooperación internacional en materia de seguridad, particularmente frente al terrorismo y el crimen organizado transnacional y asegurando que Alexander Díaz Mendoza, conocido como alias Calarcá Córdoba, líder del Estado Mayor de Bloques y Frentes, fue el autor del ataque contra un helicóptero Black Hawk ocurrido el 21 de agosto de 2025 en Antioquia, en el que murieron 13 integrantes de la Policía Nacional y cuatro resultaron heridos.

El programa estadounidense Rewards for Justice ofrece una recompensa de hasta US$5 millones por información que permita identificar a los responsables del ataque. Según el Departamento de Estado, el helicóptero era propiedad del Gobierno estadounidense y fue destruido mediante un artefacto explosivo improvisado durante una operación de erradicación de coca en el Bajo Cauca.

La reunión de Gutiérrez en Miami abre así un nuevo capítulo en la cooperación entre Medellín y Estados Unidos: por un lado, el intercambio de información sobre crimen organizado y terrorismo y, por otro, el posible seguimiento internacional de recursos que el alcalde señala como vinculados con presuntos hechos de corrupción en Medellín.

En materia de la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, con un incremento superior al 1.000 % en capturas equivalente a unas 30 capturas.