Abatieron a alias ‘Perjuicio’, jefe de sicarios del Clan del Golfo en el Suroeste de Antioquia

Alias Perjuicio abatido en enfrentamientos con el Ejército en Andes. Foto: Cuarta Brigada.

Andes, Antioquia

Alias ‘Perjuicio’, jefe de sicarios del Clan del Golfo en el Suroeste antioqueño, fue abatido durante un enfrentamientos con el Ejército Nacional en zona rural del municipio de Andes el 31 de agosto.

El operativo militar se llevó a cabo en la vereda La Meseta y contó con la participación de tropas del Gaula Militar Valle de Aburrá, de la Cuarta Brigada del Ejército, en coordinación con la Fuerza Aérea Colombiana, la Policía de Antioquia y la DIJIN.

De acuerdo con información de inteligencia militar y policial, ‘Perjuicio’ sería integrante de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle del Clan del Golfo, y presuntamente estaría bajo las órdenes de alias ‘Fredy Roca’, señalado como cabecilla de esta estructura criminal.

Las autoridades indicaron que el hombre llevaría más de cinco años vinculado a la organización y tendría a su cargo acciones sicariales en municipios como Andes y Jardín. Durante la operación fue incautada un arma de fuego corta junto con munición.

“La muerte de ‘Perjuicio’, de acuerdo con el Ejército, representa una afectación a la capacidad criminal de la Subestructura Edwin Román Velásquez Valle, debido al presunto rol que desempeñaba dentro de la organización y a su capacidad para ejecutar acciones violentas en esta zona del departamento”, indicó el general Carlos Eduardo Caycedo Bocanegra, comandante de la Cuarta Brigada.

Era el responsable de escalada de homicidios en el Suroeste de Antioquia

Alias ‘Perjuicio’ estaría vinculado por las autoridades en varios hechos violentos ocurridos recientemente en el Suroeste de Antioquia.

Entre los casos bajo investigación se encuentra el homicidio de una presunta integrante del grupo delincuencial La Terraza el pasado 22 de junio.

También estaría relacionado con un asesinato registrado el 26 de agosto en zona rural de Jardín, así como con otros dos asesinatos ocurridos los días 27 y 30 de agosto en zona rural de Andes.

La Cuarta Brigada de el Ejército Nacional señaló que continuarán realizando operaciones contra las estructuras armadas y delincuenciales que tienen presencia en esta zona del departamento.