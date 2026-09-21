Regresa el racionamiento de agua en sectores del nororiente y centro-oriente de Medellín

Medellín

Ante los bajos niveles de los embalses y el incumplimiento de las metas de ahorro de agua, Medellín retomará por tercera vez el racionamiento del servicio en sectores de las zonas nororiental y centro-oriental de la ciudad.

La medida comenzará este martes 22 de septiembre y contempla interrupciones de aproximadamente ocho horas, entre las 8:00 de la noche y las 4:00 de la madrugada, día por medio, de acuerdo con los esquemas establecidos para los sectores que dependen principalmente del sistema de abastecimiento de Piedras Blancas, uno de los sistemas más afectados con la reducción de las lluvias y el descenso en los niveles.

El racionamiento impactará sectores de comunas como Popular, Manrique, Aranjuez, Villa Hermosa, Buenos Aires y La Candelaria, entre otras zonas que reciben el servicio de este sistema.

Los embalses siguen perdiendo nivel

Según el balance entregado por EPM, Piedras Blancas registra actualmente un nivel de 76,8 % de su capacidad, frente al 91,8 % que presentaba el 14 de septiembre. Para este sistema, la meta de ahorro establecida es de 92 litros diarios, pero hasta el momento el ahorro alcanzado es de apenas 16 litros por día, equivalente al 17 % de cumplimiento de la meta.

En el caso de La Fe, la meta de ahorro es de 70 litros diarios y se han logrado reducir alrededor de 12 litros por día, también un 17 % del objetivo. El embalse se encuentra en 68,5 % de su capacidad, con una disminución de seis puntos porcentuales durante la última semana.

Por su parte, Riogrande II registra un nivel de 52,19 % de su capacidad. Allí la meta de ahorro es de 70 litros diarios, mientras que la reducción alcanzada es de aproximadamente seis litros por día, es decir, apenas 9 % del objetivo establecido.

EPM pide aumentar el ahorro

Ante este panorama, EPM pidió a los usuarios mantener y aumentar las medidas de ahorro de agua, mientras continúan las condiciones de baja disponibilidad del recurso.

“Las lluvias puntuales ayudan, sin lugar a dudas, pero no son suficientes si seguimos consumiendo más agua de lo que está entrando a nuestros fuentes y caudales. El niño va a continuar, sin lugar a dudas. Esto apenas está arrancando y todavía no estamos en la etapa más crítica. Tenemos que prepararnos desde ahora para los meses más exigentes que se vienen, que seguramente van a ser diciembre, enero y febrero”, detalló Humberto Iglesias, gerente general EPM (e).

La empresa también habilitó la línea 302 300 0115, correspondiente al chat de EPM, para que los ciudadanos puedan consultar si su barrio está incluido en los sectores que tendrán interrupciones y conocer el cronograma correspondiente.

La recomendación para los usuarios es revisar con anticipación el esquema de racionamiento, almacenar únicamente el agua necesaria y evitar consumos que no sean indispensables durante los periodos de interrupción.