Ni la cárcel para Quintero y Ortega garantiza la seguridad del proceso: abogado de la víctima AMVA

Majer Abushihab, abogado de la víctima (Área Metropolitana del Valle de Aburrá) expuso durante seis horas las pruebas que tiene para solicitar medida de aseguramiento en centro carcelario contra Miguel Quintero, hermano de Daniel Quintero, y Sebastián Ortega. Argumenta que las presiones contra los testigos y la campaña de desprestigio contra Misael Cadavid, uno de los testigos estrella y quien se acogió a un acuerdo con la fiscalía, permiten inferir que pueden entorpecer el proceso.

“Se imponga a los señores Miguel Andrés Quintero Calle y Sebastián de Dios Ortega Urán medida de aseguramiento privativa de la libertad contemplada en el numeral 1.º, literal a, del artículo 307, consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario o de reclusión”, pidió el jurista.

El abogado Majer expuso que las dos personas ya imputadas por los presuntos delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación representan un riesgo para el proceso y argumentó la supuesta presión de la que han sido víctimas dos testigos que se acogieron a un preacuerdo con la fiscalía: Laura Mejía y Misael Cadavid. Este último estaría sufriendo una campaña de desprestigio en redes sociales, en la cual estarían participando, entre otras personas, Daniel Quintero y Esteban Restrepo. Sin embargo,, además, la defensa de las víctimas citó a Miguel Quintero y Sebastián Ortega.

“Actuaciones siempre a la sombra, siempre bajo cooptaciones, siempre utilizando terceros, ni siquiera privarlos de la libertad en un establecimiento carcelario nos va a garantizar la protección del fin. Es un fin, su señoría, que inclusive, con la herramienta más agresiva del Estado en términos de privación de la libertad, de acuerdo a los patrones y lo que aquí se ha develado, resulta inclusive insuficiente”, aseveró.

Pero es que incluso el abogado Majer manifestó que el procesado Ortega podría tener el poder de generar un riesgo a los testigos y citó una declaración de un testigo que lo vincularía con grupos armados ilegales.

“A quien han amenazado, intimidado, pero no han logrado silenciar ni neutralizar. Debido a lo anterior, decidieron eliminar a Luis Enrique Rojas, tarea que le fue encargada a Mancera y a Sebastián Ortega. Sebastián Ortega es quien maneja ISA y tiene vínculos con la oficina de Envigado y el Clan del Golfo. Mancera era socio de Hernando Sánchez y tiene vínculos con la junta directiva del narcotráfico de Dubai. Mancera y Ortega están consiguiendo la gente para asesinar a Luis Enrique Rojas, lo cual podría suceder en las siguientes 4 semanas. Esto dice, entonces, su señoría, ese documento”.

La fiscalía designó grupo especial para el caso de presunta corrupción en el caso de Miguel Quintero y los demás imputados.

En la misma audiencia, la Fiscalía General de la Nación anunció que el caso de la presunta corrupción en seis contratos del Área Metropolitana ingresó en análisis. Se trata de un grupo de tareas especiales de hechos de corrupción con la gestión pública para hacerle seguimiento al caso.

“Mediante decisiones administrativas adoptadas por la Fiscalía General de la Nación, se conformó un grupo de tareas especiales para la investigación y judicialización de hechos de corrupción relacionados con la gestión pública y contractual en Medellín, dentro de la cual se encuentra comprendida la noticia criminal que hoy nos ocupa y llama la atención al despacho. En el marco de dichas decisiones administrativas y de la estructura funcional definida por el grupo de tareas especiales”, manifestó la fiscalía.

La audiencia para definir la solicitud que también hizo la fiscalía, pero solo contra Miguel Quintero, quedó aplazada para el próximo 28 de septiembre a las 2 p.m.; en esa diligencia se espera escuchar a los abogados de Quintero y Ortega para desvirtuar las presuntas presentadas tanto por la fiscalía como por el abogado de la alcaldía de Medellín.