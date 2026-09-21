Ofensiva contra el delito en Bello deja cuatro capturas e importante decomiso de droga

Bello, Antioquia

La Alcaldía de Bello y la Policía Nacional asestaron un duro golpe al crimen organizado tras capturar a cuatro personas e incautar un cargamento de estupefacientes. El operativo principal se ejecutó en el barrio Hato Nuevo, donde las autoridades interceptaron a un joven de 19 años que transportaba un bloque de clorhidrato de cocaína listo para su dosificación y venta.

De acuerdo con el reporte oficial, el estupefaciente decomisado equivale a retirar de circulación aproximadamente 25.000 dosis, las cuales iban a ser distribuidas en la región. El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para ser procesado por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Ofensiva judicial contra la extorsión y el crimen organizado

De manera simultánea, las labores de patrullaje y verificación de antecedentes en distintos sectores del municipio permitieron hacer efectivas tres órdenes judiciales. Entre los capturados figura un hombre de 33 años en el sector de Manantiales, señalado de presunta vinculación con estructuras delincuenciales y requerido por extorsión en grado de tentativa y porte ilegal de armas.

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Asimismo, en el sector de La Gabriela fue detenido un sujeto de 36 años solicitado por tráfico de estupefacientes agravado, mientras que en el centro de Bello cayó un hombre de 49 años requerido por maltrato animal por hechos ocurridos en 2022. La Secretaría de Seguridad local reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho delictivo a través de la línea 123.