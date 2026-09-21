Rionegro cerró la Semana Andina con un encuentro para cerca de 350 jóvenes

Medellín, Antioquia

Cerca de 350 estudiantes de diferentes instituciones educativas públicas de Rionegro participaron en el cierre de la Semana Andina 2026, una iniciativa liderada por CreeSiendo, la estrategia de la primera dama del municipio, Mónica Gutiérrez, y la Secretaría de Salud de Rionegro.

Durante una semana, la programación promovió espacios de información, pedagogía y conversación alrededor de los derechos sexuales y reproductivos, bajo el mensaje “Derechos para decidir, oportunidades para transformar”.

La iniciativa buscó acercar a adolescentes y jóvenes información clara y confiable sobre sexualidad, al tiempo que promovió el conocimiento de sus derechos, la autonomía, la prevención y la construcción de proyectos de vida.

A lo largo de la semana se abordaron temas como derechos sexuales y reproductivos, métodos anticonceptivos, sexualidad, consentimiento, autonomía y prevención. Las actividades estuvieron orientadas a brindar herramientas para resolver inquietudes y favorecer la toma de decisiones informadas.

Arte y cultura para hablar con los jóvenes

El cierre tuvo un formato pensado especialmente para las nuevas generaciones. Uno de los protagonistas de la jornada fue un stand-up comedy sobre salud sexual y reproductiva, que permitió abordar estos temas desde el humor y con un lenguaje cercano.

La jornada también contó con la participación de la Secretaría de Cultura, que llevó al escenario una batalla de freestyle. El encuentro también contó con la articulación del SENA, la Universidad Católica de Oriente (UCO), instituciones educativas y otros actores institucionales, quienes sumaron conocimientos al desarrollo de esta agenda.

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Con esta jornada, Rionegro concluyó una semana que puso en el centro a sus juventudes y generó espacios para informarse, participar y conversar sobre asuntos relacionados con sus proyectos de futuro. Desde CreeSiendo y la Secretaría de Salud se destacó la importancia de continuar desarrollando estrategias cercanas a las juventudes, en las que la información, la educación, la salud y las oportunidades contribuyan al ejercicio de sus derechos.