En los últimos días, dos líderes sociales habrían sido amenazados por grupos ilegales en Antioquia

Antioquia

Caracol Radio ha conocido que en los últimos días un presidente de Junta de Acción Comunal y un delegado de otra JAC han tenido que salir de sus territorios por amenazas de grupos armados ilegales. Estos grupos les han hecho graves señalamientos por ser los líderes de sus comunidades que están en medio del conflicto.

Este medio de comunicación conoció que uno de los líderes intimidados y que se desplazó con su núcleo familiar, sería el presidente de la Junta de Acción Comunal de una vereda del municipio de Gómez Plata. A esta persona la intimidaron mediante un panfleto por la red social WhatsApp en el que lo señalaba de supuestamente colaborar con un grupo contrario al intimidante y le dieron un lapso de 24 horas para que abandonara la vereda. Lo que, por seguridad, se vio obligado a hacer.

En cuanto a la situación de este líder, está siendo investigada por las autoridades, ya que por el momento se desconoce si ha puesto en conocimiento de manera oficial a las autoridades.

El otro líder también desplazado de manera forzada es de San Andrés de Cuerquia, en el norte de Antioquia. Este delegado de la JAC salió del territorio con su núcleo familiar para proteger su vida ante las intimidaciones del grupo ilegal que en este momento tiene el control en ese territorio. Al parecer, llegaron hasta la vereda y le ordenaron que debía abandonar la zona. Ante la situación, la gobernación de Antioquia activó la ruta de emergencia de esta persona y le hizo el traslado de emergencia para preservar su vida. Nueve días después su familia salió del territorio por el riesgo en el que estaban.

Recordemos que tanto en Gómez Plata como en San Andrés de Cuerquia la fuerza pública ha propinado golpes contundentes a las estructuras armadas como el Clan del Golfo y las disidencias del frente 36, con bajas, capturas e incluso liberación de secuestrados. Todo esto ha dejado en alerta a estos grupos que han generado las intimidaciones a los líderes comunales y sus familias.