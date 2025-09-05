Metro amplía horario en algunas líneas por la Maratón Medellín 2025

Por la Maratón Medellín 2025, que se correrá este domingo por distintos sectores de la ciudad y obligará a varios cierres viales, el Metro anunció que tendrá un horario comercial especial en parte de su sistema de transporte.

La empresa informó que las líneas A, B y T iniciarán operación desde las 4:30 de la mañana, con el fin de facilitar el desplazamiento de los corredores y acompañantes. Sin embargo, aclaró que las demás líneas —los buses 1, 2 y O, además de los metrocables H, J, K, L, M y P— funcionarán en su horario habitual de domingos y festivos.

El Metro recordó que es el medio de transporte oficial de la maratón y pidió a los ciudadanos planear con anticipación sus desplazamientos, revisar el estado de las vías y tener en cuenta las restricciones de movilidad que se aplicarán durante la competencia.

Más detalles

La Maratón Medellín, en su edición número 31, se disputará en las categorías 10K, 21K y 42K, con corredores locales, nacionales e internacionales. Desde el jueves se adelanta el montaje logístico en las zonas por donde pasará el evento deportivo.

La competencia tendrá participación de corredores de 45 países y 317 municipios de Colombia, entre ellos 18.000 atletas que llegan desde fuera del área metropolitana y 3.000 extranjeros, lo que ratifica el crecimiento y proyección internacional del evento.

De acuerdo con estimaciones de la organización, la maratón generará un impacto económico cercano a los 57.000 millones de pesos. Además del atractivo deportivo, la Expo Maratón abrirá dos pabellones en Plaza Mayor con la presencia de 164 marcas, impulsando también el comercio local.