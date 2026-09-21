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21 sep 2026 Actualizado 21:38

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Corantioquia y gremio de la infraestructura unen fuerzas para desarrollar infraestructura sostenible

El acuerdo marca un hito en la articulación entre autoridades ambientales y el sector de la infraestructura en el departamento de Antioquia.

Foto: Cortesía Corantioquia

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Santiago Solórzano

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Corantioquia y la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) Seccional Antioquia firmaron un histórico Memorando de Entendimiento para impulsar el desarrollo sostenible en el país. El acuerdo busca conectar la ejecución de obras públicas y privadas con la protección estricta del patrimonio natural, marcando un hito en la articulación entre autoridades ambientales y el sector de la construcción.

Esta cooperación priorizará la mitigación y adaptación al cambio climático, la conservación de la biodiversidad y la gestión responsable del recurso hídrico. Asimismo, ambas entidades promoverán esquemas de economía circular, innovación técnica y el uso eficiente de materias primas para reducir el impacto ambiental en el desarrollo territorial.

Gobernanza ambiental y competitividad regional

La alianza fortalecerá la gobernanza y la legalidad ambiental, garantizando que los megaproyectos operen bajo un marco de sostenibilidad y rigurosidad normativa. Estas acciones se alinean con los objetivos del Plan de Acción 2024-2027 “Conectados por la Vida”, impulsado por la corporación autónoma regional.

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Desde el sector de la infraestructura, el acuerdo representa un paso decisivo para integrar criterios de sostenibilidad y competitividad en las obras de conectividad. La articulación generará espacios de diálogo e innovación que buscan equilibrar la ejecución de proyectos de desarrollo con el bienestar de las comunidades y la preservación de los ecosistemas.

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