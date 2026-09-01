Judicializaron a presunto practicante de psicología por abuso sexual a menor en colegio de Itagüí. Foto: Policía Meval.

Itagüí, Antioquia

La Fiscalía General de la Nación judicializó a Santiago Herrera Quintero, de 24 años, señalado como el presunto responsable de un caso de abuso sexual contra un adolescente de 13 años, ocurrido en una institución educativa de Itagüí, al Sur del Valle de Aburrá.

Según la investigación de las autoridades, los hechos se registraron el 26 de mayo, cuando Herrera Quintero realizaba sus prácticas de psicología en el área de orientación escolar del colegio.

El ente acusador indicó que el hombre, aprovechando su función dentro del colegio, habría llevado al menor de edad hasta uno de los salones para desvestirlo por la fuerza y posteriormente cometer actos de violencia sexual en su contra.

Detalles de captura y judicialización

La investigación fue adelantada por un fiscal de la Unidad Especial de Niños, Niñas y Adolescentes, quien recopiló elementos que permitieron solicitar la captura del señalado responsable.

Santiago Herrera Quintero fue detenido el 23 de agosto en el municipio de Amagá, al Suroeste de Antioquia, donde se escodía de las autoridades.

Durante las audiencias preliminares, la Fiscalía le imputó el delito de acceso carnal violento agravado, cargos que no fueron aceptados por el practicante.

Tras considerar la solicitud de la Fiscalía y los elementos presentados durante las audiencias, un juez de control de garantías ordenó imponerle medida de aseguramiento en establecimiento carcelario mientras avanza el proceso judicial.