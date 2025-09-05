27 mil corredores disfrutarán de la Maratón Medellín este fin de semana

Medellín

Este fin de semana se correrá la Maratón Medellín con distancias de 5, 10, 21 y 42 kilómetros.

Para una mayor facilidad de los corredores, el sábado, 6 de septiembre, el escenario servirá para quienes participarán en la categoría de 5 kilómetros. El domingo, 7 de septiembre, se correrán las categorías de 10, 21 y 42 kilómetros.

De los 27 mil corredores que participarán en esta carrera, 20 mil son visitantes nacionales e internacionales, lo cual genera una derrama económica superior a los 57 mil millones de pesos en la ciudad.

Estos son los recorridos

La programación de este sábado arrancará a las 6:45 de la mañana, desde Parques del Río frente al Edificio Inteligente de EPM, tomará la Avenida del Ferrocarril, luego la Avenida 33 hasta la carrera Bolívar, se incorporará a la Avenida Los Industriales hasta Mercados del Río, desde donde se hace el retorno para regresar por la Carrera 54 hasta Parques del Río.

En esta modalidad estarán cerca de 4 mil atletas en un recreativo y familiar, con edades desde los once años y categorías para damas, varones y silla de ruedas, quienes llegarán de 174 municipios de nuestro país, en especial de Medellín, Bogotá y Bucaramanga.

Los corredores tendrán un tiempo máximo de una hora y treinta minutos para completar el circuito.

Para el domingo se programaron las distancias de 10, 21 y 42 kilómetros, en formato de circuito, y contarán con medición y certificación de World Athletics para la media maratón y maratón, quiere decir, los 21 y 42 kilómetros de recorrido.

El recorrido arrancará desde el Edificio Inteligente de EPM, tomará la Avenida del Ferrocarril, luego la Avenida 33 hasta Bolívar, se incorporará a la Avenida Los Industriales, luego la Avenida Las Vegas y algunos recorridos irán hasta el municipio de Sabaneta, pasando por Envigado. Otras distancias tomarán la Calle 30, Carrera 70, Carrera 80, San Juan y regresarán al Edificio Inteligente.

Campaña por el medio ambiente

Este evento se articula con el Día Internacional del Aire Limpio, por un cielo azul de las Naciones Unidas, por medio de la campana Rancing 4 Air.

El mensaje que se quiere enviar con esta iniciativa es destacar la importancia de reducir la contaminación atmosférica y mostrar a Medellín como una ciudad que es referente internacional de sostenibilidad urbana.

Gustavo Orozco, director de la Maratón Medellín, explicó que “más que una competencia atlética, la Maratón Medellín es un escenario de encuentro ciudadano que conecta el deporte con la transformación urbana, la sostenibilidad y la proyección internacional de nuestra ciudad. Cada corredor se convierte en un embajador de Medellín ante el mundo”.

Es importante recordar que la Maratón Medellín está incluida en el calendario mundial de eventos deportivos y cuenta con el aval de la Federación Colombiana de Atletismo. Además, la distancia de 42k será clasificatoria para la Maratón de Boston.

El impacto en la economía de Medellín

María Fernanda Galeano Rojo, secretaria de Desarrollo Económico de Medellín, indicó que “la Maratón Medellín es una gran fiesta deportiva que se vive en las calles de nuestra ciudad, generando una derrama económica que supera los 14 millones de dólares, gracias a la participación de 27 mil personas, además de generar 2.500 empleos directos e indirectos. Nos complace recibir eventos como este que fomentan el deporte, dinamizan la economía local y proyectan a la ciudad a nivel internacional”.

Actividades previas a la carrera

Desde este viernes, 5 de septiembre, hasta este sábado, 6 de septiembre, se realiza Expo Runners 2025, evento previo a la Maratón Medellín, en los pabellones Blanco y Amarillo de Plaza Mayor, con ingreso gratuito y abierto a la comunidad.

En este evento participarán 132 marcas, espera recibir a más de 40 mil personas durante las dos hornadas y habrá experiencias interactivas, zonas de recuperación, asesoría en nutrición y medicina deportiva, así como conferencias especializadas en running, triatlón y ciclismo.

Otro espacio de esta feria servirá para generar negocios y alianzas estratégicas entre marcas y atletas.