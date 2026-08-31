Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

31 ago 2026 Actualizado 16:21

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Cúcuta

Representante de la Curul de Paz anuncia que recuperará proyecto de la Universidad del Catatumbo

Tatiana Gaona señala que volverá a llevar la iniciativa al Congreso

Universidad del Catatumbo

Universidad del Catatumbo

Universidad del Catatumbo
Cúcuta
Añadir Caracol Radio en Google

Norte de Santander

Luego de la negativa del Congreso de la República de avalar la creación de la Universidad del Catatumbo la representante a la Cámara por la Curul de Paz Tatiana Gaona anunció que retomará la iniciativa.

La dirigente política dijo a Caracol Radio que “esta semana vamos a retomar a radicar de nuevo el proyecto de ley ante la Cámara y el senado el objetivo principal es hacer que el Congreso apruebe esta universidad nacional”.

Indicó que “hoy ya las instalaciones físicas están en su totalidad de avance construido, pero lo mas importante es la creación de la Universidad en el Congreso”.

Dijo que se propone “desde el legislativo, presentar el proyecto, ser yo la que lo radique, la que lo lidere y la que le haga todo lo necesario para que el Congreso de la republica apruebe esta iniciativa tan importante para mi región, para fortalecer la educación”.

Finalmente señaló que “entendiendo las dificultades que tiene nuestros jóvenes en el territorio por las limitaciones que se tiene para la educación superior, no se puede permitir que este proyecto no tenga futuro, ante la alta demanda que tiene nuestra región”.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir