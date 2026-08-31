Representante de la Curul de Paz anuncia que recuperará proyecto de la Universidad del Catatumbo

Norte de Santander

Luego de la negativa del Congreso de la República de avalar la creación de la Universidad del Catatumbo la representante a la Cámara por la Curul de Paz Tatiana Gaona anunció que retomará la iniciativa.

La dirigente política dijo a Caracol Radio que “esta semana vamos a retomar a radicar de nuevo el proyecto de ley ante la Cámara y el senado el objetivo principal es hacer que el Congreso apruebe esta universidad nacional”.

Indicó que “hoy ya las instalaciones físicas están en su totalidad de avance construido, pero lo mas importante es la creación de la Universidad en el Congreso”.

Dijo que se propone “desde el legislativo, presentar el proyecto, ser yo la que lo radique, la que lo lidere y la que le haga todo lo necesario para que el Congreso de la republica apruebe esta iniciativa tan importante para mi región, para fortalecer la educación”.

Finalmente señaló que “entendiendo las dificultades que tiene nuestros jóvenes en el territorio por las limitaciones que se tiene para la educación superior, no se puede permitir que este proyecto no tenga futuro, ante la alta demanda que tiene nuestra región”.