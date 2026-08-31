Desempleo en Cúcuta alcanzó 9.6% en el mes de Julio

Imagen de referencia sobre la baja de la inflación en Colombia, según el DANE/ Getty Images

Cúcuta

La tasa de desempleo en la ciudad de Cúcuta según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística Dane alcanzó en el mes de julio 9.6%.

El crecimiento de la informalidad, sumando a la falta de oportunidades laborales y de una política pública desde el sector oficial es uno de los factores que inciden para que vuelva a generarse un incremento en la tasa de desocupación.

Según el Dane en el trimestre móvil mayo - julio 2026, la tasa de desocupación de las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue 8,4%, mientras que en el mismo periodo de 2025 fue 8,6%. La tasa global de participación se ubicó en 66,3% y la tasa de ocupación en 60,7%, en el trimestre móvil mayo - julio 2025 estas tasas fueron 66,7% y 61,0%, respectivamente.

En el mes de julio de 2026, el número de personas ocupadas en el total nacional fue 24.547 mil personas. Las ramas que más aportaron positivamente a la variación de la población ocupada fueron Administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana (1,7 puntos porcentuales); Comercio y reparación de vehículos (0,7 puntos porcentuales) y Construcción (0,6 puntos porcentuales).

En el mes de julio de 2026, el número de personas ocupadas en el total nacional fue 24.547 mil personas. Las ramas que más aportaron positivamente a la variación de la población ocupada fueron Administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana (1,7 puntos porcentuales); Comercio y reparación de vehículos (0,7 puntos porcentuales) y Construcción (0,6 puntos porcentuales).

Para julio de 2026, la población fuera de la fuerza de trabajo fue 14.530 mil personas en el total nacional. Esta población se concentró principalmente en las actividades de Oficios del hogar (54,7%), y Estudiando (23,5%).

Cúcuta y su área metropolitana han registrado un incremento en los niveles de desocupación en los últimos años como consecuencia de la carencia de industria, comercio fronterizo, y la crisis generada por la violencia en el Catatumbo.