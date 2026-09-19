Último índice de la inflación: ¿Cuál es y en cuánto quedaría el salario mínimo si aumenta ese %?

Cada año en Colombia se genera un debate entre trabajadores y empresarios acerca de cuánto debe subir el salario mínimo, y para el año 2026 se dio uno de los debates más fuertes frente a este tema.

Mientras que los sectores empresariales aseguraban que el aumento al salario mínimo no debía alcanzar los dos dígitos porcentuales, el Gobierno Nacional afirmaba lo contrario.

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Pese a las diferentes mesas de negociación y concertación que se realizaron, no se llegó a un acuerdo y el gobierno del expresidente Gustavo Petro decidió el aumento unánimemente.

Así las cosas, el 29 de diciembre del 2025, el entonces presidente Gustavo Petro dio a conocer que el salario mínimo para el año 2026 quedó en $1’750.905 pesos. Con el auxilio de transporte, por $249.095, el salario mínimo en su totalidad se estableció en $2′000.000 pesos.

De esta manera, el salario mínimo en Colombia, que antes estaba en 1′423.500 (con subsidio de transporte, 1′623.500), para 2026 pasó a aumentar un 23,7 %.

Así quedó la inflación de agosto del 2026

La inflación anual alcanzó el 6,24% en agosto, evidenciando una aceleración del costo de vida frente al 5,10% reportado en el mismo mes del año anterior.

La confirmación fue revelada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), que informó que la presión sobre las finanzas de los hogares estuvo liderada por incrementos significativos en el sector de restaurantes y hoteles.

¿Cuánto subirá el salario mínimo en el 2027?

La discusión del nuevo salario mínimo será uno de los temas primordiales para el Gobierno de Abelardo de la Espriella y, pese a que no se ha emitido un comunicado al respecto, se prevé que el aumento sea similar a la inflación del país.

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En este caso, sí se usa como referencia el último reporte de inflación del 6,24%; para aumentar el salario, así quedaría el sueldo de los colombianos para el próximo año:

Inflación y aumento del 6 ,24%:

Si el salario mínimo en Colombia para 2026 está fijado en $1.750.905 y se le aplica un incremento exactamente igual a una inflación estimada de un 6,24% para el 2027, el salario base subiría $108.054, ubicándose en $1.858.959 (sin incluir el auxilio de transporte).

¿Qué ha dicho el Gobierno de Abelardo de la Espriella sobre el salario mínimo?

En ese orden de ideas, se espera que, contrario al Gobierno Petro, el nuevo ejecutivo, liderado por Abelardo de la Espriella, opte por un aumento apegado a las normas técnicas que ponen especial atención a la inflación anual.

“Tenemos que volver a una política de salarios que sea racional, que proteja el poder adquisitivo de las personas de menores ingresos. “Pero nosotros no podemos aumentar el salario mínimo cuatro o cinco veces por encima de la inflación”, expresó al respecto el ministro de Hacienda, Miguel Gómez.

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