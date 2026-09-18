¿Cuánto cuesta la visa H2B para Estados Unidos? Trabajos que aplica y requisitos para colombianos

Para los colombianos que buscan oportunidades de trabajo temporal en Estados Unidos, aparece la alternativa de la visa H-2B, una categoría destinada a trabajadores extranjeros que realizan tareas temporales o estacionales o agrícolas. A diferencia de una visa de turismo, este permiso está ligado a una oferta laboral y requiere que el empleador estadounidense inicie el proceso con las autoridades migratorias.

Entre los países que se encuentran para optar por esta alternativa se encuentra Colombia. Sin embargo, la aprobación de la visa depende de que se cumplan los requisitos y exista una petición aprobada para el trabajador.

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¿Cuánto cuesta la visa H-2B?

La tarifa de una visa H-2B actualmente es de 205 dólares por persona o $646.895,23 pesos por persona. Esta es la tarifa de procesamiento de visa para las categorías de trabajadores temporales y debe pagarse como parte del trámite consular.

Sin embargo, los $205 dólares no representan necesariamente todos los costos relacionados con el proceso. El empleador deberá tener en cuenta las tarifas correspondientes a la petición ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) y otros costos del programa.

De igual forma, es importante mencionar que el empleador no deberá asumir todos los costos, dado que el valor ante el USCIS va a variar dependiendo de si se presentan nombres específicos de beneficiarios y el tamaño de la empresa. Además, las normas del programa prohíben cobrar al beneficiario tarifas de colocación laboral por el empleo H-2B.

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¿Qué trabajos permite realizar la visa H-2B?

Entre las condiciones de la visa H-2B se señala que esta categoría corresponde a trabajadores que realizan labores temporales o estacionales no agrícolas. Entre los sectores que utilizan este programa se encuentran:

Hotelería y turismo.

Restaurantes y servicios relacionados.

Paisajismo y jardinería.

Procesamiento de productos del mar.

Trabajos relacionados con temporadas de alta demanda.

Algunos empleos temporales en entretenimiento y servicios.

La ocupación específica depende de la oferta laboral y de la certificación obtenida por el empleador. No significa que cualquier empleo pueda convertirse automáticamente entre los seleccionados de la visa H-2B.

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¿Qué requisitos debe cumplir el trabajador colombiano?

Para solicitar la visa H-2B, el trabajador no puede iniciar el proceso sin contar con un empleador, dado que el trámite inicia desde Estados Unidos. Además de cumplir con los requisitos consulares y migratorios, entre los que se encuentran:

La petición aprobada aparece en el Formulario I-797 o en la documentación que se solicita directamente en el país extranjero.

o en la documentación que se solicita directamente en el país extranjero. Debe presentar un documento de viaje válido para el trámite y el ingreso a Estados Unidos.

y el ingreso a Estados Unidos. Se debe completar el formulario correspondiente y pagar la tarifa de solicitud de los 205 dólares.

Generalmente se requiere una entrevista consular para las visas de trabajadores temporales, aunque existen excepciones limitadas.

para las visas de trabajadores temporales, aunque existen excepciones limitadas. El trabajador reconoce y acepta realizar el trabajo asignado durante el periodo establecido en la petición aprobada.

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