Link para consultar si es beneficiario de Renta Ciudadana septiembre: cuánto pagan y cómo reclamarlo
Inició el pago del cuarto ciclo de Renta Ciudadana. Conozca aquí el valor a cancelar y cómo puede reclamarlo:
Renta Ciudadana es un programa que busca mejorar la calidad de vida de las personas que viven en pobreza y que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Esto se hace por medio de ayudas económicas que se conocen como Transferencias Monetarias Condicionadas y No Condicionadas del programa de Prosperidad Social.
Prosperidad Social confirmó la cuarta transferencia monetaria de Renta Ciudadana y Devolución del IVA de septiembre de 2026, un pago que llegará a cientos de miles de hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad en Colombia.
La entrega de los recursos comenzará el 21 de septiembre y se extenderá hasta el 6 de octubre de 2026, según el cronograma establecido por la entidad.
Para este ciclo fueron destinados $346.342 millones, recursos con los que se atenderá a 804.478 hogares en 1.105 municipios y seis áreas no municipalizadas del país.
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¿Cómo consultar si es beneficiario de Renta Ciudadana en septiembre de 2026?
Las personas interesadas en conocer si hacen parte de los hogares beneficiarios pueden realizar la consulta a través de los canales oficiales habilitados por Prosperidad Social, utilizando la información de identificación correspondiente.
La consulta permite verificar si el hogar fue seleccionado para recibir la transferencia correspondiente a este ciclo y conocer las condiciones establecidas para acceder al dinero.
- Ingrese a este ENLACE: https://rentaciudadana.prosperidadsocial.gov.co/
- Debe seleccionar la opción “Consulte aquí si su hogar es beneficiario”
- Allí tendrá que seleccionar su tipo de documento correspondiente.
- Digite el número del documento que le indican en la ventana
- Elija su fecha de nacimiento.
- Debe marcar la casilla que dice ‘No soy un robot‘, para que pueda validar el proceso.
- Una vez rellenados todos los datos que le piden en el formulario seleccione el recuadro de consultar.
- Ahí se le indicará si es o no beneficiario del programa
En esta cuarta entrega se incorporaron 72.382 nuevos hogares y unidades de intervención indígena. De ellos, 64.457 fueron identificados mediante Sisbén IV y 7.925 corresponden a comunidades indígenas.
¿Cuánto pagan de Renta Ciudadana en septiembre?
El monto de la transferencia no es igual para todos los hogares, pues depende de la línea de atención y de las condiciones de cada familia dentro del programa.
En este ciclo, 605.064 hogares recibirán el beneficio por ser cuidadores de niños o niñas menores de seis años, mientras que 55.722 hogares serán atendidos por ser cuidadores de personas con discapacidad que requieren asistencia o cuidado.
Por esta razón, los beneficiarios deben verificar directamente su condición y la información correspondiente al ciclo antes de acudir a reclamar los recursos.
¿Cuándo pagan Renta Ciudadana y cómo reclamar el dinero?
Los pagos estarán disponibles entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre de 2026.
En el marco de la optimización operativa y financiera del programa, Prosperidad Social informó que esta entrega se realizará principalmente mediante abonos a las cuentas de los beneficiarios registradas en los sistemas de información financiera correspondientes.
Para quienes reciban el dinero mediante la modalidad de giro, habrá cobertura nacional a través de la red aliada de SuRed y SuperGIROS.
La entrega se realizará en el municipio asignado y de acuerdo con la programación establecida para cada transferencia. Además, no se permiten cambios de titular, entregas mediante poderes ni autorizaciones a terceros.
Daniela Puerto
"Periodista de la Universidad del Rosario con mención en Relaciones Internacionales y énfasis en el...