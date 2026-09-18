Link para consultar si es beneficiario de Renta Ciudadana septiembre: cuánto pagan y cómo reclamarlo

Renta Ciudadana es un programa que busca mejorar la calidad de vida de las personas que viven en pobreza y que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Esto se hace por medio de ayudas económicas que se conocen como Transferencias Monetarias Condicionadas y No Condicionadas del programa de Prosperidad Social.

Prosperidad Social confirmó la cuarta transferencia monetaria de Renta Ciudadana y Devolución del IVA de septiembre de 2026, un pago que llegará a cientos de miles de hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad en Colombia.

La entrega de los recursos comenzará el 21 de septiembre y se extenderá hasta el 6 de octubre de 2026, según el cronograma establecido por la entidad.

Para este ciclo fueron destinados $346.342 millones, recursos con los que se atenderá a 804.478 hogares en 1.105 municipios y seis áreas no municipalizadas del país.

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¿Cómo consultar si es beneficiario de Renta Ciudadana en septiembre de 2026?

Las personas interesadas en conocer si hacen parte de los hogares beneficiarios pueden realizar la consulta a través de los canales oficiales habilitados por Prosperidad Social, utilizando la información de identificación correspondiente.

La consulta permite verificar si el hogar fue seleccionado para recibir la transferencia correspondiente a este ciclo y conocer las condiciones establecidas para acceder al dinero.

Ingrese a este ENLACE : https://rentaciudadana.prosperidadsocial.gov.co/

Debe seleccionar la opción “ Consulte aquí si su hogar es beneficiario”

Allí tendrá que seleccionar s u tipo de documento correspondiente.

correspondiente. Digite el número del documento que le indican en la ventana

Elija su fecha de nacimiento.

Debe marcar la casilla que dice ‘No soy un robot ‘, para que pueda validar el proceso.

‘, para que pueda validar el proceso. Una vez rellenados todos los datos que le piden en el formulario seleccione el recuadro de consultar.

Ahí se le indicará si es o no beneficiario del programa

En esta cuarta entrega se incorporaron 72.382 nuevos hogares y unidades de intervención indígena. De ellos, 64.457 fueron identificados mediante Sisbén IV y 7.925 corresponden a comunidades indígenas.

¿Cuánto pagan de Renta Ciudadana en septiembre?

El monto de la transferencia no es igual para todos los hogares, pues depende de la línea de atención y de las condiciones de cada familia dentro del programa.

En este ciclo, 605.064 hogares recibirán el beneficio por ser cuidadores de niños o niñas menores de seis años, mientras que 55.722 hogares serán atendidos por ser cuidadores de personas con discapacidad que requieren asistencia o cuidado.

Por esta razón, los beneficiarios deben verificar directamente su condición y la información correspondiente al ciclo antes de acudir a reclamar los recursos.

¿Cuándo pagan Renta Ciudadana y cómo reclamar el dinero?

Los pagos estarán disponibles entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre de 2026.

En el marco de la optimización operativa y financiera del programa, Prosperidad Social informó que esta entrega se realizará principalmente mediante abonos a las cuentas de los beneficiarios registradas en los sistemas de información financiera correspondientes.

Para quienes reciban el dinero mediante la modalidad de giro, habrá cobertura nacional a través de la red aliada de SuRed y SuperGIROS.

La entrega se realizará en el municipio asignado y de acuerdo con la programación establecida para cada transferencia. Además, no se permiten cambios de titular, entregas mediante poderes ni autorizaciones a terceros.