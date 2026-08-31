Falla técnica en El Dorado obliga a Aerocivil a activar plan de contingencia

Persona viajando desde el Aeropuerto El Dorado de Bogotá, Colombia. Fotos: Getty Images.

Una falla técnica en el Centro de Control de Bogotá obligó a la Aeronáutica Civil a cambiar temporalmente la forma en que se gestiona el tráfico aéreo en la capital.

El inconveniente se presenta en el sistema de visualización de las pantallas del Centro de Control del Aeropuerto El Dorado, una situación que llevó a la autoridad aeronáutica a activar un plan de contingencia para mantener bajo control las operaciones mientras se soluciona la novedad.

¿Qué significa que los vuelos estén sin radar?

El dato que más puede preocupar a los pasajeros es que las aeronaves que están actualmente en vuelo están siendo manejadas sin apoyo del radar.

Pero esto no significa que los aviones estén volando sin control.

La contingencia implica que los controladores utilizan procedimientos establecidos para gestionar las aeronaves y mantener las condiciones de seguridad operacional mientras el sistema afectado vuelve a funcionar.

Es decir, el cambio está en la herramienta utilizada por los controladores para gestionar el tráfico aéreo, no en que las aeronaves hayan quedado sin seguimiento o coordinación.

¿Qué está haciendo en operación la Aerocivil?

La entidad activó el plan de contingencia y puso a trabajar a ingenieros y personal técnico especializado para identificar el origen del problema y recuperar el funcionamiento habitual del sistema.

Mientras se adelantan esas labores, la operación continúa bajo las condiciones especiales establecidas por la autoridad aeronáutica.

La Aerocivil, además, recomendó a los pasajeros consultar directamente con sus aerolíneas cualquier novedad relacionada con sus itinerarios.

¿Hay afectaciones para los pasajeros?

La principal recomendación para quienes tienen un vuelo programado es verificar el estado de su itinerario antes de dirigirse al aeropuerto, especialmente mientras permanece activa la contingencia.

Por ahora, la información oficial no habla de una suspensión total de las operaciones de El Dorado. Lo confirmado es que el tráfico de las aeronaves que están en vuelo está siendo gestionado mediante procedimientos, sin radar, mientras se atiende la falla técnica.

La Aeronáutica Civil mantiene el protocolo activo hasta que pueda restablecer las condiciones normales de funcionamiento.