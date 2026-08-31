Ciudadanos conmemoraron los 163 años de Pereira con homenaje a las víctimas que dejó el terremoto

Pereira

Pereira conmemoró sus 163 años de historia con una celebración marcada por la memoria y el homenaje a las víctimas que dejó el terremoto del pasado 10 de agosto. Cientos de ciudadanos acompañaron los actos conmemorativos en la Plaza Cívica Ciudad Victoria, en una jornada en la que el dolor se convirtió también en un mensaje de unión y esperanza para la ciudad.

Durante el acto “Pereira está de pie y de pie honramos a los nuestros”, se reconoció la labor de quienes estuvieron durante la emergencia: rescatistas, voluntarios, policías, bomberos y todas las personas que, desde diferentes frentes, ofrecieron su ayuda a las familias afectadas.

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El alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, en medio de su intervención, aseguró que Pereira volverá a levantarse, expresó su apoyo a las familias afectadas por esta tragedia y aseguró que el civismo y la valentía de los pereiranos van a reconstruir a la Perla del Otún.

“Hoy nuestra querida Pereira cumple 163 años, y hace apenas veinte días la tierra se estremeció y sacudió nuestras vidas. Pero también vimos algo que ningún terremoto podrá derrumbar: el corazón, el civismo y la valentía de los pereiranos”, destacó el mandatario

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El mensaje que quedó en esta conmemoración fue claro: Pereira está de pie y ahora tiene el reto de reconstruirse, no solo desde sus calles y edificaciones, sino también desde el civismo, la solidaridad y la unión que históricamente han caracterizado a sus habitantes.

“A quienes perdieron su casa, un negocio o a un ser querido: no están solos. El dolor de ustedes es el dolor de toda Pereira. Debemos volver la mirada a nuestros mayores; las grandes obras comienzan con una pala, una carretilla y el deseo de trabajar juntos. Al recio empuje de los titanes, como dice nuestro himno, volveremos a levantarnos”

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Finalmente, el homenaje realizado con la presencia de miles de ciudadanos que encendieron una vela y asistieron con camiseta blanca, concluyó con un juramento que hizo el alcalde Mauricio Salazar, el cual estuvo acompañado de aplausos, lágrimas y abrazos de amor por esta maravillosa ciudad.

“Pereira cumple 163 años. Una ciudad joven que hoy, más que nunca, está de pie y con el corazón lleno de amor por esta tierra y sus habitantes, les digo sin dudar, que de la mano de Dios y de toda la familia pereirana reconstruiremos nuestra ciudad. Nos verán volver. Más grandes y fuertes. Pereira renacerá, lo juro”

En sus 163 años de historia, la ciudad honró a quienes ya no están y mira hacia adelante con la esperanza de volver a levantarse juntos. Pereira volverá, de eso no nos cabe la menor duda.