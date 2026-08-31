Debate: Gobierno hará billonario recorte del gasto y no pondrá impuestos, ¿es viable?

En 6AM W, Luis Carlos Reyes, exdirector de la DIAN y Juan Alberto Londoño, exviceministro de Hacienda, hicieron un análisis del incremento que propone Abelardo de la Espriella en el presupuesto, que pasa de $ 575 billones a $ 635 billones, es decir, $ 60 billones de pesos adicionales.

Luis Carlos Reyes, exdirector de la Dian, aseguró que Reyes insistió en que en el Ministerio de Hacienda se dieron cuenta de que el 93 % del gasto que hay en el estado colombiano es inflexible.

“Toda esta idea de que se infló el gasto para gastar a diestra y siniestra es una retórica útil en campaña, pero a la hora de la verdad recortar es complicado”, argumentó.

También aseveró que el Gobierno pasado hizo reducciones al Presupuesto, pero reconoció que “ni el gobierno anterior ni los que le precedieron hicieron lo que tocaba”.

Pero además, aseguró que “el mismo sistema presupuestal colombiano que antecede muchísimo a los dos gobiernos está diseñado para ser opaco (...) que es posible el desvío de recursos públicos que mueve la relación entre el ejecutivo y el Congreso de la República”.

En su explicación, afirmó que “los proyectos de ley se debaten y se aprueban a punta de contratos a dedo a congresistas de las comisiones económicas”.

Por su parte, el exministro Juan Alberto Londoño, afirmó que “nos habían dicho que teníamos gripa y lo que tenemos es una neumonía severa”.

¿Es posible hacer recorte sin nuevos impuestos?

Londoño aseguró que el recorte va en buen camino, pero no es suficiente.

“Yo creo que no. Yo creo que el gobierno tiene las mejores intenciones de reducir el gasto, y creo que hay espacio para reducirlo, creo que hay ineficiencias, creo que hay mucha burocracia, creo que se puede reducir el subsidio a los combustibles (...) pero todo eso para mí es insuficiente. Yo creo que en Colombia se requiere que haya más impuestos, pero también se requiere que se bajen otros impuestos”.

De hecho, “lo que yo quiero ser muy claro es, yo sí creo que el país necesita en renta, por lo menos de las personas naturales, que haya más personas que paguen renta”.

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