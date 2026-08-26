Gustavo Petro e Ivan Cepeda nombraron el ‘Gabinete por la vida’ integrado por sus exministros

El expresidente Gustavo Petro y el senador Iván Cepeda, presentaron el ‘Gabinete por la vida’, integrado por los exministros y exfuncionarios del anterior gobierno, para “defender las reformas sociales y hacerle seguimiento al gobierno de Abelardo de La Espriella”.

Los líderes de la oposición señalaron que vigilarán especialmente las decisiones adoptadas en lo que tiene que ver con la atención a las víctimas del terremoto y las afectaciones generadas por el fenómeno del niño.

El gabinete está integrado por la exsenadora Clara López, la exministra de minas y de ambiente, Irene Vélez, la excanciller Yolanda Villavicencio, la exdirectora del ICBF, Astrid Cáceres, el exministro de salud, Guillermo Alfonso jaramillo, el exministro de educación, Daniel Rojas, el exministro de trabajo, Antonio Sanguino, el exdirector de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman, el exministro de cultura, Juan David Correa, El expresidente de Colpensiones, Jaime Duzán, el exministro de minas, Andrés Camacho, el exministro de hacienda, Germán Ávila y Gustavo Bolivar.

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“Este es un gabinete por la vida porque hay un gobierno por la muerte”, dijo el expresidente Petro

Además, señalaron que este tipo de gabinete alterno se implementa en otras democracias como En el parlamentarismo británico, donde la oposición organizada puede constituirse en un gobierno a la espera y preparado para asumir la conducción del estado.

“Asumimos la oposición con responsabilidad, el gabinete por la vida y la bancada parlamentaria señalarán lo que está mal y contribuirán a formular soluciones para la superación de la situación crítica generada por la conjunción del terremoto y el de la sequía prolongada bajo el fenómeno del niño. También se ocupará de poner en marcha la agenda pública que permita defender las conquistas sociales del gobierno progresista”, explicó Iván Cepeda.

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“El nuevo gobierno ha implementado la política del espectáculo, los rituales religiosos y vanalización de las actividades públicas destinados a ocultar la gravedad de las decisiones adoptadas. (…) El sufrimiento de los pueblos es convertido en oportunidades para buscar jugosos, y lucrativos negocios e imponer transformaciones que en condiciones normales, encontrarían legitima resistencia social”, agregó.