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Incrementa tensión y preocupación de comunidad latina en Doral, Florida, por redadas del ICE

6AM W conversó con personas de distintas nacionalidades que viven en Doral, una de las ciudades con presencia latina más importantes en Florida, Estados Unidos, acerca de las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

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Marcela Buitrago

Residente de Doral y colombiana coordinadora de una compañía de marketing, mencionó que las operaciones de ICE están afectando su negocio, pues las personas no están llamando a reportar sus siniestros viales ante el temor.

“Las personas no están llamando a la Policía ante el temor. Cuando las autoridades llegan, el ICE se está llevando a las personas sin importar su estatus migratorio”, dijo.

Faride Chedraui

Ecuatoriana dueña de un estudio de arte en el Doral aseguró que el 50% de sus estudiantes se retiraron por miedo.

“Gran parte de nuestros alumnos son niños, lo cual hace que los pocos que aún asisten expresen lo que están sintiendo”, sostuvo.

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Andrea Capriles

Conductora de ruta escolar en el Doral, ha sido testigo de los operativos del ICE contra la comunidad hispana en esta ciudad.

“Desde que comenzó hace un mes el tema fuerte del ICE aquí, se me ha incrementado tanto el trabajo porque la gente tiene miedo, no quieren enviar a sus hijos al colegio, no los quieren llevar, no quieren salir, pero al mismo tiempo tienen que trabajar”, narró.

Glenda Cabrera

Trabaja en administración de una compañía en el Doral señaló que lo que hace ICE es “psicoterror”.

“Al frente de mi trabajo ha habido varias redadas, afortunadamente yo soy ciudadana, pero pienso en compañeros de trabajo, en vecinos. A mi esposo hace un año lo agarró ICE y estuvo retenido seis meses”, contó.

Escuche las entrevistas completas aquí: