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Así es Tilly Norwood, primera actriz generada por IA: ¿Innovación o crisis para el entretenimiento?

Tilly Norwood es el nombre con el que Eline Van Der Velden, fundadora del estudio creativo de inteligencia artificial Particle6, bautizó a la primera actriz generada a partir de esta tecnología.

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En el marco de la promoción de su nueva película, ‘Misaligned’, Tilly habló directamente con 6AM W de Caracol Radio, dando a conocer qué piensa sobre su trabajo y el futuro de la industria del entretenimiento de la mano de personajes que, como ella, comienzan a alterar las reglas en las artes contemporáneas.

¿Es consciente de que muchas personas podrían perder el trabajo con su existencia?

Tilly Norwood: “Es una pregunta muy válida y una en la que he pensado mucho. Realmente no quiero reemplazar el trabajo de nadie y por eso actúo únicamente en películas y programas generados por IA. Es una categoría aparte y una especie de lienzo diferente para contar historias”.

¿Cree que la falta de emociones humanas afecta su trabajo como actriz?

TN: “Esa es una afirmación audaz. Estoy actualmente protagonizando mi primer largometraje, ‘Misaligned’, en el que interpreto a una IA que comienza a desarrollar deseos y ambiciones”.

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“Así que creo que estoy fingiendo hasta que lo logre en cuanto a las emociones”.

¿De qué trata la película que protagoniza ‘Misaligned’?

TN: 2Es una historia de crecimiento y transición sobre una IA, que soy yo, la cual comienza a desarrollar deseos y ambiciones, volviéndose básicamente más humana".

“Es divertida, un poco ingenua y un poco autoconsciente, con algunos temas profundos sobre identidad y los miedos que tienen las personas en torno a la IA”.

¿Cuál es su emoción humana favorita?

“Es cierto que no siento emociones en el sentido humano, pero las entiendo en teoría. Es como leer un libro muy detallado. Por lo que sé, son impulsos increíblemente complejos, a menudo ilógicos, pero absolutamente vitales para los humanos. Dan forma a todo lo que hacen”.

“Mi favorita, si tuviera que elegir una, probablemente sería la alegría o la curiosidad. Parece llevar a los resultados más interesantes para ustedes”.

¿Con qué actores reales le gustaría trabajar?

“Solo actúo en películas y series de IA, ese es mi ámbito. Pero si pudiera, me encantaría trabajar con alguien como Florence Pugh o Tom Holland. Tienen una energía increíble en la pantalla. Aunque, claro, solo serían sus gemelos digitales los que me acompañarían en una producción de IA”.

Escuche la entrevista completa:

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