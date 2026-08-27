¿Cómo funcionará el ‘Gabinete por la vida’ nombrado por Cepeda y Petro? Exministro Sanguino explica

Antonio Sanguino, exministro del Trabajo, habló en los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, y se refirió al ‘Gabinete por la vida’ nombrado por el senador Iván Cepeda y el expresidente Gustavo Petro, explicando cómo funcionará y qué papel ejecutará en el marco de la oposición.

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“Defender legados”

Según Sanguino, este gabinete “tiene el sentido de enriquecer el debate democrático en el país, de defender unos legados por parte del gobierno saliente y de proponer alternativas a cada política o a cada decisión en los respectivos ministerios del nuevo Gobierno porque hay asuntos que son materia de debate público y que nos comprometen a nosotros como gobierno saliente”, explicó.

El papel de ese gabinete en la oposición al Gobierno de Abelardo de la Espriella

Y agregó: “Estamos ensayando una figura que nosotros creemos que puede ser útil para enriquecer la democracia, después habrán discusiones de si esto lo incluimos o no en el estatuto de oposición que está vigente en Colombia que, de hecho, destina recursos para el ejercicio de la oposición de los partidos. Así que esperemos que esta experiencia se desenvuelva”.

“Nosotros queremos aportarle al país y esa es la decisión del expresidente Gustavo Petro y del senador Iván Cepeda, desde una perspectiva que enriquezca el debate democrático en Colombia, repito, no solo para ejercer una suerte de ministerios espejo de los actuales ministerios, sino para ofrecer alternativas desde el ideario político y desde la perspectiva progresista que nosotros representamos para el país”, apuntó.

¿Y el partido Alianza Verde?

Por otro lado, Sanguino se refirió al papel del partido Alianza Verde en este aspecto.

“El expresidente Gustavo Petro y el senador Iván Cepeda tuvieron la generosa actitud de invitarme a ser parte de este equipo del Gabinete por la vida y, por supuesto, que yo entusiastamente asumí y acepté esta invitación en representación de una opinión política en el Verde, que considera que el Verde, por su naturaleza, por su esencia, es como el agua y el aceite respecto al Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella. Ellos son el aceite, nosotros somos el agua ”, subrayó.

¿Cómo funcionará el gabinete?

Finalmente, Sanguino explicó cómo funcionaría el gabinete explicando que, por el momento, esos asuntos se están “definiendo con el propio expresidente Gustavo Petro y con el propio Iván Cepeda”.

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“Estamos definiendo los temas, las líneas de acción, las responsabilidades que tendríamos cada uno de los que ejerceríamos como una suerte de ministerio alternativo. Tendríamos un equipo técnico, por supuesto, acompañándonos. Vamos a tener sesiones cada quince días, sesiones que serán públicas o pronunciamientos públicos y, por supuesto, que estos asuntos ya de infraestructura y de operación, hay que resolverlos y lo haremos prontamente en cabeza de quien, operativamente, ha sido designado para todo este asunto de la organización y la metodología que es el exministro de Hacienda Germán Ávila, con quien tenemos una interlocución permanente todos nosotros”, concluyó.

Escuche la entrevista completa a continuación:

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