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18 sep 2026 Actualizado 15:55

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Colombia se retira de alianza que protege derechos de comunidad LGBTIQ: ¿Necesidad o discriminación?

Luis Miguel López, representante del Partido Conservador, y Manuel Velandia, activista de la comunidad LGBTIQ+, debatieron en 6AM W al respecto.

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En la mañana de este viernes, 18 de septiembre, debatieron en los micrófonos de 6AM W, de Caracol Radio, Luis Miguel López, representante del Partido Conservador, y Manuel Velandia, activista de la comunidad LGBTIQ+, quienes se refirieron a la decisión de Colombia de salir de la Coalición por la Igualdad de Derechos LGBTI, conocida como Equal Rights Coalition (ERC por sus siglas en inglés).

A través de una carta enviada al Reino de España, el Gobierno de Abelardo De La Espriella notificó la decisión de retirar a Colombia de la Copresidencia de la ERC.

Lea más: Colombia abandona la Coalición por la Igualdad de Derechos LGTBI: ¿Austeridad o decisión política?

Escuche la entrevista completa a continuación:

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Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...

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