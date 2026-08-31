Iván Cepeda negó división del Pacto Histórico: “No hay una implosión del progresismo”

El senador y excandidato presidencial, Iván Cepeda, pasó por los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, donde se refirió a las discusiones públicas e internas en el Pacto Histórico, como las declaraciones de exministra Carolina Corcho y el supuesto veto a Alirio Uribe para ser parte del Consejo Nacional Electoral (CNE).

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“Yo veo que hay críticas sobre cómo hicimos la campaña y eso, a mi modo de ver, es justo y normal. Que esté en curso una implosión del progresismo o una división evidente, no hay tal situación”. afirmó.

Insistió en que “se quiere provocar, en buscar proyectar la idea de que se está ante la desaparición del progresismo”.

De esta manera, reiteró que el Pacto Histórico es “la fuerza política más influyente” en el Congreso, por lo que tiene los componentes para hacer oposición seria al Gobierno de Abelardo de la Espriella. “Por eso hay tanta inconformidad y por mostrar una crisis interna en la colectividad”, indicó.

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“El Pacto no es una iglesia, no es una secta, sino un partido que debate democráticamente posturas”, agregó.

¿Error en su campaña presidencial fue no separarse de la figura de Petro?

Negó que al interior del Pacto haya un problema de figuras o afinidades y resaltó que el programa de gobierno que presentaron en campaña logró el apoyo de más de 12 millones de personas, algo “nunca visto para una formación de izquierda”.

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“De ninguna manera puedo compartir la idea de que hubo rechazo al tipo de propuesta que presentamos; todo lo contrario, tuvo respaldo”, dijo.

¿Petro está imponiendo decisiones al interior del Pacto Histórico?

Con respecto al supuesto veto por parte del expresidente Petro a Alirio Uribe para que fuera parte del Consejo Nacional Electoral, Cepeda señaló que hubo una discusión pública.

“El expresidente Petro tenía dos personas para hacer parte del CNE, otros teníamos otra candidatura, la mía era Alirio Uribe (…). Tomamos una decisión, no fue por la que estaba Petro, pero la candidatura de Ana Ximena Bautista me parece extraordinaria”, sostuvo.

Votación de cinco congresistas del Pacto a favor del expresidente Uribe

Cinco congresistas del Pacto Histórico respaldaron la proposición que favorece al expresidente Álvaro Uribe Vélez en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, en medio del proceso contra el exmandatario por las masacres de El Aro, La Granja y el crimen del defensor de Derechos Humanos, Jesús María Valle.

Cepeda comentó que tienen discusiones tanto internas como públicas sobre dicho tema. Destacó que su posición siempre fue clara: “soy parte civil del proceso que se lleva a cabo y pedí ante la Fiscalía que la competencia se mantenga en la entidad”.

“En este caso no hay ambigüedad. He sido consecuente siempre con mis posiciones frente a la verdad y las víctimas. Mis colegas creo han cometido un error, pero no creo que sean personas que traicionan a las víctimas”, aseveró.

Escuche la entrevista completa con Iván Cepeda aquí: