“El Pacto Histórico no se divide”, la pelea que no para en el partido político

El episodio ocurrió en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, que evaluaba una solicitud presentada por el abogado Jaime Granados, apoderado de Uribe, para que varios procesos por presuntos crímenes de lesa humanidad salieran de la Fiscalía y pasaran a esa comisión, encargada de juzgar a los presidentes.

Para ser aprobada, la solicitud necesitaba mayoría en la Comisión. El giro se dio porque los cinco representantes del Pacto que integran esa célula —de 17 miembros en total— votaron a favor del traslado, en contravía de la posición histórica de la bancada.

La reacción de Petro

El expresidente y líder de la oposición, Gustavo Petro, se pronunció sobre el hecho: “Algunos congresistas se durmieron ante una proposición que pupitrearon, se les olvidó que uno no se duerme en el Congreso hasta el último segundo”.

Petro agregó que los crímenes de lesa humanidad del conflicto armado deben ser asumidos por la JEP: “La JEP es el camino de la verdad para lograr la reconciliación nacional, sin verdad no hay reconciliación y Colombia necesita juntarse”.

La justificación del Pacto

El representante Gabriel Becerra, miembro de la Comisión, publicó un comunicado para explicar la votación: “No existe ni existirá acuerdo político alguno que comprometa la justicia, la verdad o los derechos de las víctimas”.

Además de Becerra, votaron a favor José Arias, Jorge Bastidas, Heráclito Landínez y María del Mar Pizarro.

Por otro lado, varías críticas han surgido luego de que se conociese la votación. La exministra de Salud y senadora del Pacto Carolina Corcho expresó: “la Corte Suprema de Justicia declaró estos hechos como crímenes de lesa humanidad: son imprescriptibles, no fenecen en el tiempo y no admiten preclusión ni vencimiento de términos. La verdad, la memoria y la justicia para las víctimas deben prevalecer bajo el estricto mandato de la ley”.