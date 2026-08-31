“El Carnaval de Barranquilla se vive los 365 días”: Diana Acosta, nueva directora, destaca su valor
Diana Acosta asumió la dirección del Carnaval de Barranquilla con el reto de escuchar a los hacedores y evaluar las dinámicas de la ciudad
“El Carnaval de Barranquilla se vive los 365 días”: Diana Acosta, nueva directora, destaca su valor
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Diana Acosta asumió la dirección ejecutiva del Carnaval de Barranquilla en reemplazo de Juan Ospino, un reconocido promotor de la cultura local. En entrevista con 6 AM W de Caracol Radio, Acosta aseguró que llega al cargo con la premisa de liderar la escucha activa a los hacedores, periodistas, empresarios y ciudadanos que dan vida a la celebración.
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Maria José Castro
Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...