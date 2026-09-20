Tabla del descenso 2026: así quedó el Deportivo Cali, luego de vencer al Cúcuta Deportivo

La undécima jornada de la Liga Colombiana 2026-2 sigue su curso este fin de semana con partidos que tienen que ver con el descenso para la próxima temporada.

Es preciso recordar que, al término del todos contra todos, los equipos que terminen en los últimos dos puestos de la clasificación caerán a segunda división para el 2027. Por lo pronto, en dichas plazas se encuentran Boyacá Chicó y Cúcuta Deportivo.

Resultados de la fecha 11 relacionados al descenso

Millonarios 3-0 Boyacá Chicó

En el Estadio El Campín se produjo la goleada 3-0 de Millonarios sobre Chicó. Los locales se pusieron en ventaja sobre la media hora de partido con anotación de Francisco Chaverra. En la segunda parte (72’), un remate desde el borde del área de Sebastián Viveros del Castillo se desvió en Andrey Estupiñán y desubicó al arquero rival. Finalmente, en tiempo de adición, el mismo Estupiñán sentenció la historia con un doblete.

Alianza Valledupar 1-4 Independiente Santa Fe

Santa Fe no tuvo piedad en el Armando Maestre Pavajeau y venció por un categórico 1-4 Alianza. Sobre los 29 minutos, un espectacular remate de Alexis Zapata significó el primer tanto cardenal y casi que al instante amplió diferencias Nahuel Bustos. El segundo tiempo arrancó con el descuento de Cristian Vergara, pero el rojo bogotano se mantuvo firme con las anotaciones de Bustos por duplicado (75′) y el capitán Hugo Rodallega (90+3′).

Deportivo Cali 3-0 Cúcuta Deportivo

La jornada sabatina cerró en Palmaseca con otra goleada: el Cali bailó 3-0 al Cúcuta. El venezolano Eduard Bello, quien terminó siendo la gran figura del partido, marcó los dos primeros tantos azucareros en los minutos 32 y 58. Posteriormente, sobre el cierre, Steven Rodríguez sentenció la historia.

Partidos de la fecha 11 relacionados al descenso

Domingo 20 de septiembre

Atlético Bucaramanga vs Internacional de Bogotá / 4:05 PM

Llaneros vs Atlético Nacional / 8:15 OM

Tabla del descenso 2026