Ejército intensifica ofensiva contra el hurto de hidrocarburos en Cundinamarca

Las autoridades localizaron una válvula ilícita que conectaba un predio con el poliducto Mansilla–Puerto Salgar. En el lugar fue encontrada una infraestructura artesanal utilizada para la extracción ilegal de combustible, mediante la cual se hurtaban aproximadamente 10.000 galones de hidrocarburos al mes, lo que generaba una afectación económica cercana a los 100 millones de pesos mensuales.

Puede leer: “Plan 90″: la estrategia de las autoridades para combatir la criminalidad en Bogotá

Durante la operación fueron hallados 2 registros medidores de combustible, aproximadamente 20 metros de manguera de 2 pulgadas, 20 metros de manguera de 3 cuartos de pulgada encauchetada, una válvula y 2 tanques de almacenamiento de 2 por 2 metros. Así mismo, fueron encontrados aproximadamente 2500 galones de ACPM y 110 galones de gasolina, elementos que fueron puestos a disposición de las autoridades competentes.

Este resultado se suma al obtenido hace aproximadamente 15 días en el municipio de Soacha, donde tropas del Gaula Militar Cundinamarca, de la Décima Tercera Brigada, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, afectaron una estructura criminal dedicada, entre otras actividades ilícitas, al apoderamiento de hidrocarburos.

En esta operación fueron incautadas armas de fuego, equipos tecnológicos y elementos utilizados para la extracción ilegal de combustible.