¿Cuánto vale un paseo en helicóptero en Bogotá en 2026? Duración del recorrido y más

Bogotá cuenta con variedad de actividades y de planes para realizar en diferentes puntos, lo que las personas no saben es que también se cuentan con espacios para que usted viva la experiencia de pasear en helicóptero y vuele en los cielos capitalinos teniendo una vista privilegiada durante el recorrido.

Vea aquí: Acuerdo petrolero entre EEUU y Venezuela será por 25 años

¿Dónde y por cuánto puede usted pasear por helicóptero en Bogotá?

El portal web Atrápalo y otros sitios cuentan con calendarios de operación los días sábados en los horarios que usted escoja, generalmente entre la franja de la mañana y medio día.

Los precios oscilan entre los $500.000 y el pago se realiza por persona, en el que pueden haber un máximo de 6 asistentes y un mínimo de cuatro para que se pueda realizar el despegue.

La experiencia durará un tiempo máximo de una hora y se recorrerán aproximadamente 35 kilómetros. El punto de encuentro se realizará en el Aeropuerto Internacional El Dorado.

¿Cuánto dura el recorrido por helicóptero en Bogotá?

Durante 12 minutos, podrá observar la Sabana de Bogotá, contará con vista hacia los municipios de Chía, Cajicá y Cota, pudiendo tener una amplia visualización de los espacios naturales de los Andes.

Sobrevolará la Autopista Norte, la calle 170 y el barrio de La Mariposa, de la localidad de Usaquén.

El sector cuenta con el distintivo macromural colorido en forma de mariposa que tendrá la oportunidad de apreciarlo en el vuelo.

Otros sitios que estarán a la vista son el río Bogotá, el humedal Juan Amarillo, el parque La Florida y la localidad de Engativá.

Le puede interesar: Gobierno de Abelardo le pone fin a mesas de diálogo con disidencias de ‘Calarcá’ y otros grupos

Si usted quiere viajar con un grupo específico de personas o amigos, podrá optar por el siguiente plan.

¿Qué otras alternativas de vuelo en helicóptero hay en Bogotá?

Si quiere reservar un espacio para su familia o un grupo de asistentes específico, tendrá un valor de $2.800.000, en el que podrá tener cupo para cuatro personas.

En esta modalidad contará con el mismo plan anterior por persona, solo que acá la diferencia es que usted tendrá un vuelo completamente privado.

Recomendaciones a la hora del vuelo

Dentro de la aeronave no se podrá exceder el peso de 480 kg por motivos de seguridad, por lo que no se podrán llevar objetos pesados.

Las mascotas estarán permitidas y el rango de edad para niños puede ser desde los 2 años en adelante o, en su defecto, desde los 10 años. Esto está contemplado por los organizadores.

Escuche EN VIVO Caracol Radio