Operativos contra motos con resonadores dejan 35 comparendos y 27 inmovilizaciones en Cundinamarca

Las autoridades realizaron durante la noche del jueves 27 de agosto y la madrugada del viernes 28 de agosto una jornada de control vial en el corredor Mosquera–La Mesa, específicamente en sectores de Tena y San Antonio del Tequendama, Cundinamarca.

Los operativos fueron adelantados tras las denuncias reiteradas de habitantes de sectores como Gran Vía y La Mesa por el tránsito de motocicletas con resonadores durante la madrugada, además de maniobras y carreras ilegales protagonizadas por vehículos modificados.

En la jornada participaron agentes de tránsito del departamento, la Policía Nacional, el Ejército, la Personería y la Alcaldía de Tena.

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad Contemporánea de Cundinamarca, los controles dejaron como resultado:

* 35 comparendos impuestos.

* 27 inmovilizaciones por el uso de resonadores.

* Intervención de las autoridades ante concentraciones de motociclistas y cierres momentáneos de la vía nacional.

Uno de los principales puntos de control fue Gran Vía, en la inspección de Tena. Según el reporte oficial, un grupo de aproximadamente 20 motociclistas intentó evadir el operativo, acelerando y haciendo sonar sus vehículos de manera intencional.

En medio de la situación, algunos integrantes de la comunidad se interpusieron en la vía y lanzaron piedras contra los motociclistas. Ante lo ocurrido, la Personería hizo un llamado para que cesara esta conducta.